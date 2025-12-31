Prima pagină » Știri externe » Ucraina nu a atacat reședința lui Putin, dezvăluie CIA. Trump a repostat știrea pe Truth Social

Serviciile de informații americane au ajuns la concluzia că nu Ucraina a atacat cu drone reședința președintelui rus Vladimir Putin. 

Wall Street Journal scrie, citând sursele sale, că serviciile de informații americane, inclusiv CIA,  au ajuns la concluzia că Ucraina nu a încercat să-l atace pe președintele rus Vladimir Putin sau reședința lui de la Valdai, așa cum a susținut Kremlinul începând din 29 decembrie. Până în prezent, nu există o confirmare oficială a acestor informații.

