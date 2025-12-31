Prima pagină » Vremea » Cel mai călduros oraș din România la început de 2026. Vor fi 20 de grade Celsius în ianuarie

Cel mai călduros oraș din România la început de 2026. Vor fi 20 de grade Celsius în ianuarie

01 ian. 2026, 00:05, Vremea
Cel mai călduros oraș din România la început de 2026. Vor fi 20 de grade Celsius în ianuarie

Cel mai călduros oraș din România la început de 2026. Vor fi 20 de grade Celsius în ianuarie.

Cel mai călduros oraș din România la început de 2026

Este vorba despre Mangalia. Prognoza meteo arată că acolo vor fi chiar și 20 de grade. Ziua călduroasă va fi cea de 6 ianuarie 2026.

Totuși, în Mangalia va ninge la sfârșitul lui ianuarie, în data de 25, dar și în 31, transmit meteorologii Accuweather.

Accuweather are o istorie de 63 de ani

Accuweather este un site specializat în prognoze meteo și care oferă informații cu privire la starea vremii pe întreg cuprinsul Pământului.

AccuWeather Inc. este o companie media americană din sectorul privat care furnizează servicii comerciale de prognoză meteo în întreaga lume.

Accuweather a fost fondată în 1962 de Joel N. Myers, pe atunci un student absolvent al Universității de Stat din Pennsylvania, care lucra la un master în meteorologie. Primul său client a fost o companie de gaze din Pennsylvania. În timp ce își conducea compania, Myers a lucrat și ca membru al facultății de meteorologie din Penn State. Compania a adoptat numele „Accuweather” în 1971.

Accuweather are sediul în Ferguson Township, chiar în afara State College, Pennsylvania, cu birouri la 80 Pine Street din districtul financiar din Manhattan, pe lângă Wichita, Kansas și Oklahoma City, Oklahoma. La nivel internațional, Accuweather are birouri în Montreal, Tokyo, Beijing, Seul și Mumbai.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ZI DIN 2025 Vremea de Revelion. Prognoza meteo pentru ultima zi a anului, în exclusivitate pentru Gândul. „Temperaturile vor fi negative în toată țara”
11:21
Vremea de Revelion. Prognoza meteo pentru ultima zi a anului, în exclusivitate pentru Gândul. „Temperaturile vor fi negative în toată țara”
METEO Avertizare meteo de vreme severă. Cod roșu și portocaliu de viscol în 7 județe din România cu rafale de peste 120 km/h și vizibilitate aproape zero
08:30, 29 Dec 2025
Avertizare meteo de vreme severă. Cod roșu și portocaliu de viscol în 7 județe din România cu rafale de peste 120 km/h și vizibilitate aproape zero
COD ROȘU România îngheață. Țara s-a aflat sub asediul iernii în ultimele 48 de ore: risc de accidente și arbori doborâți în urma codului roșu de viscol
15:36, 28 Dec 2025
România îngheață. Țara s-a aflat sub asediul iernii în ultimele 48 de ore: risc de accidente și arbori doborâți în urma codului roșu de viscol
METEO Temperaturi negative în toată țara, de Revelion. Unde va ninge în noaptea dintre ani, potrivit ANM
07:59, 28 Dec 2025
Temperaturi negative în toată țara, de Revelion. Unde va ninge în noaptea dintre ani, potrivit ANM
METEO Cod galben de vânt în București, duminică. Intensificări ale vântului menținute până luni seară
07:15, 28 Dec 2025
Cod galben de vânt în București, duminică. Intensificări ale vântului menținute până luni seară
FOTO-VIDEO Viscolul face ravagii în stațiunile de pe Valea Prahovei, unde vântul bate cu rafale de peste 120 km/h. Mai mulți copaci și stâlpi au fost doborâți
19:46, 27 Dec 2025
Viscolul face ravagii în stațiunile de pe Valea Prahovei, unde vântul bate cu rafale de peste 120 km/h. Mai mulți copaci și stâlpi au fost doborâți
Mediafax
Continentele Pământului pierd apă dulce într-un ritm alarmant. Avertismentul Băncii Mondiale
Digi24
Rusia oferă primele detalii despre presupusul atac ucrainean asupra reşedinţei lui Putin. Cum descrie Moscova evenimentele
Cancan.ro
O nouă descoperire uluitoare în cazul Rodicăi Stănoiu, după substanțele afrodisiace. Ce obiecte s-au ridicat din locuință
Prosport.ro
Ce mai face Arpad Paszkany. Iubita mai tânără l-a fotografiat în vila lor luxoasă din Marbella
Adevarul
Cazul unei adolescente aflată la risc de deportare din Danemarca a atras atenția lui Musk. Comentariul acestuia a suscitat un val de reacții online
Mediafax
România intră în 2026 cu accize majorate la pompă și la raft. Iată cu cât cresc lucrurile
Click
Lumea filmului, în doliu. A murit îndrăgitul actor care a jucat în cel mai bun serial din toate timpurile
Digi24
Vladimir Putin a transmis rușilor cel mai scurt mesaj de Anul Nou de la începutul războiului. Ce le-a spus dictatorul
Cancan.ro
Prima imagine cu Dan Petrescu după chimioterapie: boala l-a topit pe picioare. E de nerecunoscut
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Un român va participa la Raliul Dakar 2026. În ce categorie se va înscrie acesta?
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
OMS: medicina tradițională are potențial și trebuie evaluată cu instrumente moderne

Cele mai noi