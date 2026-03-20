Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a cerut în plenul Parlamentului respectarea legii pensiilor și indexarea acestora conform prevederilor legale, însă coaliția PSD-PNL-USR-UDMR a respins amendamentul și a ales să ignore legea în detrimentul a milioane de pensionari.

„Doamnelor și domnilor parlamentari, vă rugăm să votați asupra unei chestiuni de principiu, și anume dacă este normal, principial și moral să se aplice o lege în vigoare, legea pensiilor, și să se indexeze pensiile în acord cu prevederile legale sau, dacă preferați, să aplicați un șir de ajutoare ad hoc”, a subliniat Petrișor Peiu.

Senatorul AUR a avertizat că votul reprezintă o alegere clară între statul de drept și arbitrarul guvernării:

„Este un vot asupra ideii de normalitate într-un stat democratic, care ar trebui să fie guvernat de legi, nu de decizii luate după bunul plac al Guvernului”, a arătat liderul senatorilor AUR.

Cu toate acestea, majoritatea parlamentară a ales să respingă amendamentul și să înlocuiască drepturile legale ale pensionarilor cu măsuri discreționare, menținând un sistem lipsit de predictibilitate.

„Este vorba de a decide între aplicarea unei legi care înseamnă predictibilitate pentru 5 milioane de oameni și oferirea posibilității Guvernului de a lua decizii anuale în mod arbitrar. Hazardul moral nu are ce căuta într-o societate democratică”, a subliniat Petrișor Peiu.

În urma acestui vot, coaliția PSD-PNL-USR-UDMR a blocat indexarea pensiilor conform legii și a demonstrat că preferă să conducă prin decizii arbitrare, în loc să respecte drepturile clare ale românilor.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

