Prima pagină » Știri politice » Fact-checking Gândul. Bolojan a mințit în timpul moțiunii de cenzură. Acesta a susținut că Hidroelectrica nu face investiții. Cifrele oficiale îl contrazic. Numai în 2025, s-au apropiat de 800 milioane de lei. Un grad de realizare de 95%

Premierul Ilie Bolojan, proaspăt interimar, a susținut în timpul moțiunii de cenzură, dar și cu câteva zile înainte, într-un videoclip publicat pe Facebook, că Hidroelectrica „preferă să stea pe profit” și că nu a făcut investițiile necesare în stocarea energiei, investiții care ar fi „redus facturile românilor cu 20-30%”. Doar că Gândul l-a prins cu minciuna. Datele oficiale raportate de companie la BVB îl contrazic direct. Numai în 2025, Hidroelectrica are investiții realizate de aproape 800 milioane de lei și un grad de execuție de 95%, inclusiv pe segmentele de dezvoltare și retehnologizare.

„Hidroelectrica, o companie importantă, care merge relativ bine pentru că apa curge în România, pentru că vechile regimuri ne-au lăsat niște hidrocentrale pe care trebuie să le exploatăm, dar care, în loc să facă investiții, preferă să stea pe profit”, spunea Bolojan în plen.

Bolojan spunea că societatea „merge relativ bine pentru că apa curge în România” și pentru că „vechile regimuri ne-au lăsat niște hidrocentrale pe care trebuie să le exploatăm”, însă compania nu ar fi investit în baterii de stocare care ar fi redus prețurile la energie.

Doar că datele oficiale publicate chiar de companie și raportate la BVB arată exact contrariul.

Hidroelectrica, investiții de 781 milioane de lei

Potrivit datelor oficiale – la care cu siguranță are acces și Bolojan, deoarece sunt publicate pe Bursa de Valori București – în 2025, Hidroelectrica a avut investiții aprobate de 822 milioane lei, din care a cheltuit 781 milioane lei. Asta înseamnă un grad de realizare de 95%.

Sursa: RAPORT BVB.

Mai mult, la capitolul „Dezvoltare”, compania a depășit chiar bugetul aprobat. Au fost cheltuiți 208 milioane lei realizați față de 199 milioane planificați, adică 105%.

La „Retehnologizare”, execuția ajunge la 99%. 428 milioane lei investiți din 433 milioane aprobați.

„Investițiile CAPEX totale au crescut în 2025 față de 2024 de la 591 milioane RON la 781 milioane RON. Semnificative ca realizări față de bugetul alocat sunt investițiile în proiecte de retehnologizare și modernizare – pentru care bugetul alocat și realizările au crescut cu peste 150 milioane RON, precum și investițiile în proiecte de dezvoltare”, se arată în raportul BVB.

Bolojan dă vina pe lipsa investițiilor pentru prețurile energiei

În videoclipul publicat cu câteva zile înainte de moțiune, Bolojan susține că lipsa investițiilor în stocare a afectat direct prețurile energiei.

„La orele prânzului, când consumul este mai mic, prețul energiei scade foarte mult, uneori aproape de zero, în timp ce seara, la orele de vârf, când consumul crește, prețul poate ajunge până la 800 de lei”, spune premierul interimar. „Dacă această energie ieftină ar fi fost stocată și utilizată ulterior, am fi avut o piață mai stabilă și prețuri mai mici pentru consumatori.”

Afirmația omite însă câteva detalii esențiale. Proiectele de stocare la scară mare necesită investiții masive, licitații, avize și integrare în sistemul energetic. Nu există un scenariu realist în care bateriile „montate de un an, doi” lângă fiecare baraj ar fi redus automat cu „20-30%” prețurile pentru toți consumatorii.

Mai ales că Hidroelectrica nu este singurul actor din piață și nu controlează mecanismele complete de formare a prețului energiei.

În videoclip, Bolojan a atacat inclusiv conducerea companiei.

„Au preferat să ia bonusuri de performanță de 150.000 – 180.000 de euro, pe lângă salariile mari pe care le au, în loc să facă aceste investiții”, spunea Bolojan în videoclip.

O altă afirmație menită să inducă opinia publică în eroare, care sugerează că investițiile au fost sacrificate în dauna salariilor uriașe. Bonusurile mari există, într-adevăr, dar și investițiile au fost realizate la un nivel record, așa cum Gândul a demonstrat mai sus.

