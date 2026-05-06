Deşi mai are doar 44 de zile ca premier, Ilie Bolojan continuă să lucreze la imaginea de salvator al României.

Bolojan anunţă miercuri, pe facebook, că tocmai se află în plină campanie de salvare a industriei naţionale a îngrăşămintelor chimice.

„Una dintre negocierile importante din ultimele luni a vizat salvarea Azomureș, prin Romgaz. Este un pas important pentru a reporni industria de îngrășăminte chimice din România, esențială pentru agricultură și pentru economia noastră. Valorificarea gazului din Marea Neagră în interesul economiei românești se poate face mai bine prin procesarea acestuia în industria națională, începând de anul viitor. Folosirea lui în producția internă de îngrășăminte pentru agricultură înseamnă mai multă independență economică, prețuri mai stabile pentru fermieri și, foarte important, salvarea și protejarea locurilor de muncă din centrul țării. Acordul de principiu dintre Romgaz și Azomureș înseamnă menținerea în funcțiune a celei mai mari capacități industriale din acest domeniu. Preluarea efectivă se va face în următoarele 3-4 luni, după obținerea tuturor aprobărilor”, scrie premierul.

Ilie Bolojan mulţumeşte celor de la Romgaz pentru negocierile purtate între cele două companii.

„Pentru Guvernul României, valorificarea superioară a gazului din Marea Neagră, prin procesarea acestuia în industriile naționale, a fost o prioritate în aceste luni. P.S.: Se cuvine să mulțumesc conducerii Romgaz pentru derularea, în mod profesionist, a acestor negocieri. Așa cum am spus și în postarea de mulțumire, cei doi directori se numără printre oamenii serioși pe care i-am cunoscut în aceste 10 luni. Dacă am avea astfel de conduceri în mai multe companii de stat, lucrurile ar merge mai bine.”

Bolojan anunţă că a rezolvat criza de la Azomureş a doua zi după ce George Simion a anunţat în cadrul unui briefing de presă la partid că are soluţii pentru deblocarea situaţiei.

Lucru care are loc la jumătate an de când combinatul a oprit din nou producția şi a intrat într-un blocaj cauzat de lipsa unui contract pe termen lung pentru achiziția de gaze, intrând în conflict cu Romgaz.

Au urmat concedieri colective, iar singura soluţie identificată a fost o rundă de negocieri pentru ca Romgaz să preia combinatul şi să se evite astfel închiderea definitivă.

