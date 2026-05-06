Adrian Năstase, întrebarea momentului: De ce dorim să avem un guvern „pro-occidental” și nu unul pur și simplu „pro-românesc”?

Fostul premier Adrian Năstase critică obsesia clasei politice pentru etichete externe și cere o schimbare radicală de mentalitate la București. Acesta susține că România trebuie să înceteze să mai caute validare de la marile puteri și să-și prioritizeze interesele economice și sociale, prin formarea unui guvern „pro-românesc”.

Năstase observă că la fiecare rând de alegeri se caută un guvern care să fie „pro-occidental”, dar consideră că a venit timpul ca România să aibă un guvern care să se gândească și la binele românilor.

„În aproape fiecare campanie electorală din România apare aceeași formulă: „avem nevoie de un guvern pro-occidental”. Expresia este repetată de politicieni, analiști și de televiziuni ca un criteriu suprem de legitimitate politică. Rareori însă cineva pune întrebarea simplă: de ce nu vorbim, înainte de toate, despre nevoia unui guvern pro-românesc?,” a scris acesta pe site-ul său.

Interesul național pus pe primul loc

Năstase crede că politicienii români sunt prea ocupați să facă pe plac altor țări în loc să se ocupe de problemele noastre. El afirmă că marile puteri pun mereu interesul propriilor cetățeni pe primul loc și că România ar trebui să învețe să facă același lucru.

„Americanii nu discută dacă administrația de la Washington este suficient de „pro-occidentală”. Ei vor un guvern care servește interesele Statelor Unite. Francezii nu votează pentru un executiv „pro-atlantic”, ci pentru unul care protejează economia, securitatea și influența Franței. Germania nu își judecă liderii după gradul de conformism geopolitic, ci după competența cu care apără interesele germane.Doar în statele nesigure pe propria suveranitate si care au comportament de colonii apare obsesia validării externe.”

Relația cu NATO și UE

Fostul premier spune că România trebuie să rămână în NATO și în Uniunea Europeană, dar să nu mai spună „da” la orice.

„A avea un guvern pro-românesc nu înseamnă ieșirea din NATO, ruptura de Uniunea Europeană sau ostilitate față de Occident. Înseamnă ceva mult mai simplu și mai normal: ca orice decizie majoră să fie evaluată în primul rând prin efectul ei asupra cetățenilor români.”

Un guvern bun pentru România nu trebuie să fie ales pentru că este „pro-occidental”

Concluzia lui Năstase este că România nu mai trebuie să ceară permisiunea de a avea propriile interese.

„România nu are nevoie de o clasă politică anti-occidentală. Dar nici de una care confundă loialitatea strategică cu lipsa de coloană vertebrală. Un parteneriat autentic presupune respect reciproc, nu relații de tutelă psihologică. În fond, adevărata maturitate politică începe în momentul în care o țară nu mai cere permisiunea de a avea propriile interese.”

