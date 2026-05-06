Pielea unei americance, în vârstă de 68 de ani, s-a albăstrit după ce a luat un antibiotic, medicii explicând că este vorba despre un caz de hiperpigmentare care surprinde, totuși, mai ales rapiditatea apariției sale.

Potrivit LiveScience.com, femeii i-au apărut numeroase pete în culorile albastru închis și violet asemănătoare unor vânătăi după ce a luat medicamentul respectiv.

Femeia le-a spus medicilor că a luat minociclină, un antibiotic administrat pe cale orală, iar petele albastre au apărut pe mai multe părți ale corpului la câteva săptămâni de la începerea tratamentului cu antibioticul respectiv.

Anchetatorii au stabilit că este un caz de hiperpigmentare, în care unele zone de piele devin mai închise la culoare. Hiperpigmentarea se află pe lista cu posibile efecte secundare ale antibioticului, dar deocamdată nu se știe cum se produce reacția. De obicei, hiperpigmentarea se dezvoltă după luni de tratament.

În acest context, cazul femeii a atras atenția specialiștilor și a fost considerat unic având în vedere rapiditatea apariției petelor. La final, medicii au sfătuit pacienta să întrerupă tratamentul cu antibiotic și să evite expunerea la soare pentru că lumina poate agrava hiperpigmentarea.

