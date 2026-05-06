Mesajul lui Trump la vestea morții lui Ted Turner: „Unul dintre cei mai măreți oameni din toate timpurile”

Președintele Donald Trump a criticat dur canalul de știri CNN în ultimii 10 ani, acuzându-l pentru „propagandă liberală” în favoarea adversarilor politici din Partidul Democrat și pentru difuzarea unor „știri false” la adresa sa.

Însă, președintele american l-a respectat pe fondatorul canalului, pe Ted Turner, om de afaceri și filantrop, care a decedat pe 6 mai 2026. În reacția postată pe Truth Social la aflarea veștii morții mogulului media, Trump a spus că l-a considerat un „prieten”.

Președintele dezvăluie că „ori de câte ori a avut nevoie de ajutor”, Ted Turner a fost acolo, pentru el, mereu dispus să lupte pentru „o cauză bună”.

Președintele acuză că CNN, creația lui Turner, a fost „distrusă” de noii proprietari.

„Ted Turner, una dintre cele mai mari personalități din toate timpurile, tocmai a murit. A fondat CNN, l-a vândut și a fost devastat personal de înțelegere, deoarece noii proprietari i-au luat CNN, „bebelușul” său, și l-au distrus. A devenit „WOKE” și tot ceea ce nu este el însuși. Poate că noii cumpărători, niște oameni minunați, vor putea să-i readucă credibilitatea și gloria de odinioară. Oricum, este una dintre cele mai mari personalități din istoria radiodifuziunii și un prieten de-al meu. Ori de câte ori am avut nevoie de el, a fost acolo, mereu dispus să lupte pentru o cauză bună!”

Între 1980 și 1996, CNN a fost sub proprietatea Turner Broadcasting System.

Din 1996, a ajuns sub controlul conglomeratului Warner Media. Directorul executiv al CNN din 2023 este Sir Mark Thompson.

