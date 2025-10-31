Premieră medicală la Spitalul Județean de Urgență Slatina (P)

Angiograful de ultimă generație, achiziționat de Consiliul Județean Olt, este acum operațional. S-au realizat primele coronarografii, iar în perioada următoare vor fi efectuate și intervenții pentru montarea de stenturi.

„Angiograful de ultimă generație, achiziționat de Spitalul Județean de Urgență Slatina, în valoare de 7.160.000 lei, bani de la Consiliul Județean Olt și Ministerul Sănătății, funcționează, din 30 octombrie”, anunță reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Slatina.

Aparatul este folosit pentru diagnosticarea și tratarea bolilor cardiovasculare. Se efectuează:

coronarografii – investigații minim invazive care permit vizualizarea arterelor coronare și diagnosticarea problemelor de flux sanguin;

implantare de stenturi – proceduri care asigură deschiderea arterelor blocate sau îngustate, prevenind infarctul miocardic.

Aceste proceduri sunt esențiale pentru diagnosticarea rapidă și tratamentul eficient al pacienților cu boală cardiacă ischemică (sindrom coronarian acut sau cronic).

Dr. Eugen Țiereanu, medic primar cardiologie și cardiologie intervențională la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova, a realizat primele două coronarografii.

Din luna noiembrie, la Spitalul Județean de Urgență Slatina, se vor face și intervenții pentru montarea de stenturi.