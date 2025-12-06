Prima pagină » Actualitate » Traian şi Maria Băsescu sărbătoresc nunta de aur. Fostul preşedinte a scris: „Martor ne-a fost familia”

Traian şi Maria Băsescu sărbătoresc nunta de aur. Fostul preşedinte a scris: „Martor ne-a fost familia”

Luiza Dobrescu
06 dec. 2025, 11:18, Actualitate
Traian şi Maria Băsescu sărbătoresc nunta de aur. Fostul preşedinte a scris:
Maria şi Traian Băsescu au împlinit 50 de ani de căsnicie. Aşa cum cere tradiţia, la o astfel de aniversare, se face din nou slujbă religioasă şi se mai pune un rând de verighete, dar şi alţi naşi sau aceeaşi, dacă mai sunt în viaţă.

Fostul preşedinte al României a postat şi câteva fotografii de la fericitul eveniment, pe care le-a însoţit de textul:

„50 de ani împreună. Martor ne-a fost familia”.

Maria Băsescu s-a căsătorit în anul 1975 cu Traian Băsescu. Au împreună două fete, pe Ioana, dar și pe Elena. Aceasta din urmă le-a dăruit trei nepoți.

Maria Băsescu a fost prima-doamnă a României din 2004 până în 2014 şi l-a însoțit pe soțul ei la evenimente oficiale, la dineuri, cu eleganţă şi discreţie.

Împlinirea a 50 ani de căsătorie sau nunta de aur poate fi considerată o adevărată sărbătoare în familie, însă, printre lucrurile mai puțîn știute este că aniversarea căsniciei datează încă din Evul Mediu.

Din cauza speranței de viață mult mai mică în acele timpuri, împlinirea a 25 de ani sau a 50 de ani de la căsătorie era o adevărată sărbătoare, iar soțul oferea soției drept dar o coroniță din argint, respectiv din aur, de aici și semnificația aniversării nunților din ziua de azi.

Nunta de aur are câteva obiceiuri precum o ceremonie religioasă de reînnoire a juramintelor, schimbul de verighete şi transmiterea verighetelor vechi către nouă generație – copii sau nepoți.

