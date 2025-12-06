Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) anunță că s-au luat măsuri pentru a preveni riscurile de securitate cibernetică la alegerile de duminică. Astfel, au fost implementate cerințele operaționale stabilite de Autoritatea Electorală Permanentă și Institutul Național de Statistică, în vederea utilizării aplicațiilor și sistemelor informatice de monitorizare a prezenței la vot, de prevenire a votului ilegal și de centralizare a proceselor-verbale.

În data de 7 decembrie 2025, începând cu ora 7:00, pe site-ul https://prezenta.roaep.ro cetățenii vor putea urmări în timp real prezența la vot, dar și rezultatele cumulate, imediat după închiderea secțiilor, pe măsură ce sunt centralizate datele din procesele-verbale.

În același timp, echipa de dezvoltare software a realizat integrarea cu sistemul de evidență a persoanelor al Ministerului Afacerilor Interne, pentru a permite consultarea domiciliului și a reședinței pentru votanții care dețin carte electronică de identitate (CEI). Aceștia nu trebuie să prezinte altă dovadă a domiciliului sau a reședinței pentru verificarea dreptului de vot.

STS a luat măsuri de prevenire și contracarare a riscurilor de securitate cibernetică

La nivelul infrastructurii IT&C utilizate la alegeri au fost aplicate măsuri de prevenire și contracarare a riscurilor de securitate cibernetică și a eventualelor disfuncționalități tehnice. În acest scop, STS a instruit circa 3.000 de persoane desemnate de AEP să activeze în birourile secțiilor de votare și a pus la dispoziție infrastructura tehnică necesară – sisteme informatice securizate, echipamente de telecomunicații, tablete și telefoane.

Totodată, un centru de suport tehnic va funcționa pe durata alegerilor la nivelul STS.

Duminică,7 decembrie 2025, au loc alegeri în Capitală, în Buzău și în alte 12 orașe și comune din țară.

