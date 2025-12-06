Prima pagină » Actualitate » Mircea Dinescu îl corectează pe Nicușor Dan: „Trăim mai prost decât anul trecut. Dar trăim mult mai bine decât anul viitor”

Mircea Dinescu îl corectează pe Nicușor Dan: „Trăim mai prost decât anul trecut. Dar trăim mult mai bine decât anul viitor”

Luiza Dobrescu
06 dec. 2025, 11:43, Actualitate
Face cum face preşedintele României şi ajunge mereu subiect de inspiraţie pentru poeţii vremii. De la o vreme, este chiar subiect de inspiraţie constant pentru Mircea Dinescu care, şi de data aceasta, nu scapă ocazia să-l persifleze în stilul caracteristic. 

„Trăim mai prost decât anul trecut. Dar trăim mult mai bine decât acum 20 de ani”, a declarat preşdintele Nicuşor Dan la recepţia oferită cu ocazia Zilei Naţionale a României.

Poetul Mircea Dinescu simte nevoia să facă o mică corectură în discursul preşedintelui şi anume:

„Aș vrea să aduc o mică corecție acestei cugetări optimiste a Președintelui României: ‹Trăim mai prost decît anul trecut. Dar trăim mult mai bine decît anul viitor›”. 

