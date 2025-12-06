Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.381. Americanii s-au convins: „Progresul real către pace depinde de disponibilitatea Rusiei”

06 dec. 2025, 11:24, Actualitate
Americanii s-au convins: „Progresul real către pace depinde de disponibilitatea Rusiei” / Sursa FOTO: wikimedia.org

Războiul din Ucraina a intrat sâmbătă, 6 decembrie 2025, în a 1.381-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Negociatorii de rang înalt din SUA și Ucraina au transmis, după ultima rundă de discuții privind încheierea războiului, că drumul către pace depinde de disponibilitatea Rusiei.

„Un progres real către orice acord depinde de disponibilitatea Rusiei de a demonstra un angajament serios față de pacea pe termen lung, inclusiv de luarea de măsuri pentru dezescaladarea tensiunilor și încetarea crimelor”, au transmis emisarul special al SUA, Steve Witkoff, și ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner, într-o declarație comună cu negociatorii Ucrainei.

În timpul întâlnirii, „cele două părți au convenit asupra cadrului aranjamentelor de securitate” și au discutat despre descurajare.

Întâlnirea de două zile dintre americani și ucraineni, reprezentați de ministrul Apărării, Rustem Umerov, și generalul de brigadă Andriy Hnatov, a fost a șasea rundă de discuții în două săptămâni. Ei se vor vedea și sâmbătă, tot în Florida, pentru noi negocieri.

Rușii înaintează pe front

Mihailo Podoliak, consilier al președinției ucrainene, a subliniat pe platforma X că, „deși procesul diplomatic se derulează în principal în culise, pozițiile sunt clare. Ucraina dorește ca războiul să înceteze și este pregătită pentru discuții”.

De la prezentarea planului american, acum aproape trei săptămâni, mai multe runde de discuții au avut loc Florida pentru a încerca modificarea textului în favoarea Ucrainei. Documentul i-a fost prezentat miercuri și președintelui rus Vladimir Putin, în cursul unei vizite la Moscova a emisarului american Steve Witkoff și a ginerelui președintelui american, Jared Kushner.

Cum era de așteptat, partea rusă a respins „oferta”. Kremlinul insistă asupra păstrării termenilor discutați direct cu Donald Trump la întâlnirea din Alaska.

În acest timp, armata rusă a continuat să înainteze pe front. Vineri, a revendicat capturarea localității Bezâmiannoie, din regiunea Donețk (est), unde se concentrează luptele. De asemenea, forțele aeriene ucrainene au raportat că Rusia a lansat aproape 140 de drone, dintre care circa 80 au fost doborâte.

Mai multe regiuni ucrainene continuă să se confrunte cu întreruperi de curent electric după atacurile Rusiei, care vizează preponderent instalațiile electrice.

