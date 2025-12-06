Noapte de foc în Ucraina. Rusia a lansat 704 atacuri aeriene asupra țării, în timp ce SUA și Ucraina desfășoară negocieri de pace la Miami

Rusia a lansat sâmbătă dimineață un atac masiv cu drone și rachete asupra Kievului. Potrivit autorităților ucrainene, trei persoane au fost rănite, iar alertele de raid aerian au fost declanșate în orașele mari ale țării. În tot acest timp, oficialii americani și ucraineni extind negocierile de la Miami, Florida. Ambele părți consideră că s-a înregistrat un progres real în implementarea păcii din Ucraina, dar totul depinde de disponibilitatea Rusiei de a pune capăt războiului.

În total, rușii au lansat 704 atacuri aeriene – 51 de rachete (dintre care 17 rachete balistice) și 653 de drone de tipul Shahed, Gerbera sau alte tipuri. Potrivit ucrainenilor, apărarea antiaeriană a doborât 615 dintre acestea. Cu toate acestea, au fost înregistrate lovituri cu rachete și alte 60 de drone în 29 de locații din Ucraina.

SUA și Ucraina se întâlnesc astăzi la Miami pentru a treia zi de negocieri

Atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei vine în contextul în care astăzi, delegațiile ucraineană și americană se întâlnesc pentru a treia zi la Miami pentru a purta discuții de pace.

„Ambele părți au convenit că progresul real către orice acord de pace depinde de disponibilitatea Rusiei de a demonstra un angajament serios față de pacea pe termen lung, inclusiv de luarea de măsuri pentru dezescaladarea tensiunilor și încetarea uciderilor”, a spus Steve Witkoff într-un comunicat pe care l-a postat pe pagina de X.

Timp de două zile, reprezentantul special pentru pace al lui Donald Trump, Steve Witkoff, și Jared Kushner s-au întâlnit cu secretarul ucrainean al Consiliului de Securitate și Apărare, Rustem Umerov și cu șeful Statului Major General al Ucrainei, Andrii Hnatov, pentru a purta discuții de pace. Astăzi urmează să aibă loc a șaptea întâlnire din ultimele două săptămâni. Principala prioritate a Ucrainei este aceea de a-și proteja independența și suveranitatea, anunță Witkoff în postarea de pe X.

