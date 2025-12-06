A început sezonul de schi și pe pârtiile din Transalpina Voineasa

SPORT FCSB – Dinamo. Cine transmite la TV derby-ul etapei, ce absenți sunt în ambele echipe și ce asistență se așteaptă la marele meci
12:46
Toate instalațiile sunt funcționale, telegondola, teleschiul sau pârtia de săniuș. De asemenea școala de schi pentru cei mici și novici este la dispoziția celor care vor să se inițieze. Food&drink Transalpina, situat la bază, cota 1320, lângă scări, plecare telegondolă, vă așteaptă cu vin fiert sau ceai, pe lângă alte bunătăți.
Recomandarea autorului: S-a inaugurat sezonul de schi de la Păltiniș. Ce alte activități poți face dacă te duci la munte