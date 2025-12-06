A început sezonul de schi și pe pârtiile din Transalpina Voineasa

Au fost deschise pârtiile din Transalpina Voineasa, anunță reprezentanții domeniului schiabil. Stratul consistent de zăpadă și temperaturile ideale de zi și de noapte crează condiții perfecte pentru schi sau săniuș. Nu sunt necesare tunurile de zăpadă.

Toate instalațiile sunt funcționale, telegondola, teleschiul sau pârtia de săniuș. De asemenea școala de schi pentru cei mici și novici este la dispoziția celor care vor să se inițieze. Food&drink Transalpina, situat la bază, cota 1320, lângă scări, plecare telegondolă, vă așteaptă cu vin fiert sau ceai, pe lângă alte bunătăți.

Instalațiile sunt deschise începând cu ora 09.00 și sunt accesibile până la 16.30.

Programul complet AICI