Ediția de luni a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, avându-l ca invitat special pe jurnalistul Ion Cristoiu, a abordat reacția inadecvată și tardivă a lui Nicușor Dan în cazul tragediei de la Rahova. Șeful statului a avut o poziție abia la 12 ore de la momentul exploziei care a furat vieți în același sector în care se află și sediul Administrației Prezidențiale.

Defazat și decuplat de la realitate, președintele a confirmat, prin reacția sa întâziată și lipsită de o emoție autentică, că nu este departe de modelul artificial consacrat de predecesorul său la Palatul Cotroceni, Klaus Iohannis.

Abordarea nesigură a șefului statului în tragedia blocului din Rahova a fost criticată de invitatul lui Ionuț Cristache. Ion Cristoiu a remarcat că Nicușor Dan dă semne tot mai vizibile că este depășit în cazul unor evenimente excepționale. În opinia cunoscutului gazetar, președintele dă semne că ar fi în pragul unei căderi nervoase.

Cristache: Ieși, băi nene, din palat și du-te, că ai fost primar. Du-te în mijlocul oamenilor. Bolojan se duce și face băi de mulțime doar la Oradea. De ce nu s-au dus până acolo?

Cristoiu: Că nu i-a pus cip (n.r. – lui Nicușor Dan). O să vă povestească până diseară… o să repete nevolnicul (n.r. – invocând) războiul hibrid. Eu așa îi spun cu duioșie. Nu cred că este un personaj viu. Cred că e un robot căruia îi pune unul cip. Vă dau un exemplu. Eu i-am urmărit evoluția. (…) În campania electorală nu a vorbit aproape deloc de ruși și războiul hibrid. De vreo două luni a luat în gură povestea asta. Ce e mai grav este că mereu același text. Mai mult de textul ăla nu poate să sară. Când vorbești de acest concept, povestești. Ceva e în neregulă, el nu e om, e robot. (…) E de nerecunoscut. trebuie să se trateze. Cred că a clacat.