Prima pagină » Diverse » Președinte în pragul crizei de nervi. Cristoiu: „Nicușor Dan să se trateze, cred că a CLACAT”

Președinte în pragul crizei de nervi. Cristoiu: „Nicușor Dan să se trateze, cred că a CLACAT”

20 oct. 2025, 16:54, Diverse
Președinte în pragul crizei de nervi. Cristoiu: „Nicușor Dan să se trateze, cred că a CLACAT”

Ediția de luni a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, avându-l ca invitat special pe jurnalistul Ion Cristoiu, a abordat reacția inadecvată și tardivă a lui Nicușor Dan în cazul tragediei de la Rahova. Șeful statului a avut o poziție abia la 12 ore de la momentul exploziei care a furat vieți în același sector în care se află și sediul Administrației Prezidențiale. 

Defazat și decuplat de la realitate, președintele a confirmat, prin reacția sa întâziată și lipsită de o emoție autentică, că nu este departe de modelul artificial consacrat de predecesorul său la Palatul Cotroceni, Klaus Iohannis.

Abordarea nesigură a șefului statului în tragedia blocului din Rahova a fost criticată de invitatul lui Ionuț Cristache. Ion Cristoiu a remarcat că Nicușor Dan dă semne tot mai vizibile că este depășit în cazul unor evenimente excepționale. În opinia cunoscutului gazetar, președintele dă semne că ar fi în pragul unei căderi nervoase.

Cristache: Ieși, băi nene, din palat și du-te, că ai fost primar. Du-te în mijlocul oamenilor. Bolojan se duce și face băi de mulțime doar la Oradea. De ce nu s-au dus până acolo?

Cristoiu: Că nu i-a pus cip (n.r. – lui Nicușor Dan). O să vă povestească până diseară… o să repete nevolnicul (n.r. – invocând) războiul hibrid. Eu așa îi spun cu duioșie. Nu cred că este un personaj viu. Cred că e un robot căruia îi pune unul cip. Vă dau un exemplu. Eu i-am urmărit evoluția. (…) În campania electorală nu a vorbit aproape deloc de ruși și războiul hibrid. De vreo două luni a luat în gură povestea asta. Ce e mai grav este că mereu același text. Mai mult de textul ăla nu poate să sară. Când vorbești de acest concept, povestești. Ceva e în neregulă, el nu e om, e robot. (…) E de nerecunoscut. trebuie să se trateze. Cred că a clacat.

Mediafax
Cum va fi vremea până la finalul lunii octombrie? Prognoza pentru următoarele două săptămâni pe regiuni
Digi24
Prima reacție din Guvern după ce legea pensiilor magistraților a picat la CCR. Ce spune ministrul Finanțelor
Cancan.ro
Ce posta Vasilica Enache înainte să fie ucisă în Rahova! Mesajul premonitoriu: 'Când murim…'
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
De ce ar putea fi respinsă la CCR legea care schimbă regulile pentru pensiile private. Explicațiile unui fost judecător constituțional
Mediafax
Pensionarii cu venituri sub 2.500 de lei vor primi 400 de lei în decembrie. Cum a fost împărțită prima specială
Click
Ce pensii vor întârzia două zile în noiembrie. Cine sunt pensionarii care vor primi bani în plus?
Wowbiz
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Antena 3
Furie în Iran. În timp ce femeile sunt obligate să poarte hijab, un înalt oficial și-a măritat fata într-o rochie cu decolteu adânc
Digi24
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual
Cancan.ro
Câți bani primesc de la stat locatarii blocului din Rahova? Rămân fără case, după ce clădirea va fi demolată
Ce se întâmplă doctore
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
observatornews.ro
Ajutor de sărbători pentru 4,6 milioane de pensionari. Câţi bani vor primi
StirileKanalD
Vacanță de 19 zile pentru elevii din România! Important de știut
KanalD
BREAKING NEWS Explozie la o casă din Teleorman, în urma unei acumulări de gaze! Trei persoane au fost rănite
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cele mai ieftine mașini în 2025: de la Dacia și Hyundai până la MG și Suzuki
Descopera.ro
CE FACI dacă simți MIROS de GAZ în casă?
Capital.ro
Călin Georgescu, demascat. Mihai Tatulici a aflat ce e în spatele fațadei: Milioane de tembeli abia așteaptă să se îndrăgostească!
Evz.ro
Lidia Buble a fost păcălită: N-am mai văzut așa ceva
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general: "Natura ne dă tot ce avem nevoie ca să fim bine!"
RadioImpuls
Gestul lui Ahmed, făcut zob! Veronica l-a desființat cu replici de neuitat: "Ce să fac eu cu tine? Ia mâna de pe mine". Concurentul din Casa Iubirii EXPLODEAZĂ după umilința publică: "Cum adică ce să faci cu mine?". REACȚIA lui te lasă fără cuvinte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Când ai văzut uşa de la garaj deschisă mi-ai văzut şi Jaguarul?
Descopera.ro
O comedie adevărată: Cum a fost luat Palatul Regal cu „asalt” de Opoziția Unită