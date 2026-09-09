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PSD a atacat alte două hotărâri de guvern la Curtea de Apel Bucureşti. E vorba despre reorganizarea Ministerului de Externe şi cel al Mediului

Luiza Dobrescu
PSD a atacat alte două hotărâri de guvern la Curtea de Apel Bucureşti. E vorba despre reorganizarea Ministerului de Externe şi cel al Mediului
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Reorganizarea Ministerului Afacerilor Externe, cât şi a Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin hotărâre de guvern, sunt contestate în instanţă de social-democraţi.

Având în vedere că România funcţionează cu un guvern fără puteri depline, din data de 5 mai 2026, acesta poate emite hotărâri,  însă doar pentru a pune în aplicare legi deja existente sau pentru chestiuni strict administrative și tehnice (de exemplu, alocări tehnice din fondul de rezervă sau măsuri organizatorice).

PSD a atacat la Curtea de Apel Bucureşti HG 698/2026 şi HG 700/2026, pentru suspendarea executării actului administrativ.

„Hotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 16 ianuarie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 13 va avea următorul cuprins:Articolul 13(1) În coordonarea ministrului afacerilor externe funcționează, ca organe consultative, Colegiul M.A.E., care se întrunește pentru dezbaterea unor probleme importante privind activitatea M.A.E., Consiliul consultativ al M.A.E., care se întrunește pentru dialog, analiză și colaborare cu sectorul nonguvernamental pe teme de actualitate din sfera relațiilor internaționale și afacerilor europene, precum și alte organe consultative, constituite în condițiile legii.(2) Componența și regulamentul de funcționare ale organelor consultative se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor externe.2. Alineatul (3) al articolului 25 se abrogă.3. Punctul III al anexei nr. 3 se abrogă”, reiese din HG 700/2026, cu reorganizarea MAE.

În ceea ce priveşte reorganizarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, guvernul aprobase prin HG un număr maxim de posturi de 511.

„Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 55 din 28 ianuarie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor are sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 14, sectorul 5, şi/sau în alte sedii secundare.

  1. La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

(2) Numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor este de 511.”

  1. Anexele nr. 1 şi 2 se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.

Încadrarea în numărul de posturi şi în noua structură organizatorică se realizează în termenele şi cu procedura aplicabilă fiecărei categorii de personal, prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri”, reiese din HG 698/2026.

 

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