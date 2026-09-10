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Banca Centrală Europeană crește din nou ratele dobânzilor pe fondul scumpirii energiei

Melania Agiu
Banca Centrală Europeană crește din nou ratele dobânzilor pe fondul scumpirii energiei
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Banca Centrală Europeană (BCE) a majorat, joi, pentru a doua oară în acest an, rata dobânzii de referință. Instituția a avertizat că riscul unei inflații mai ridicate în următorul an a crescut, ca urmare a reluării luptelor din Orientul Mijlociu, relatează The Guardian.

sursa foto: Profimedia

Mi exact, Banca centrală a majorat rata dobânzii de referință de la 2,25% la 2,5%, după ce, în cadrul ședinței din iulie, menținuse ratele neschimbate. Această măsură era așteptată pe scară largă de piețe.

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Majorarea ratei dobânzii de referință de către Banca Centrală Europeană era anticipată cu certitudine de investitori și analiști din cauza cumulului de presiuni inflaționiste și geopolitice de la sfârșitul verii. Rata anuală a inflației în zona euro a urcat la 3,3% în luna august, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, pe fondul scumpirii masive a energiei generate de conflictul militar din Iran.

„Inflația va rămâne cu mult peste ținta stabilită pentru o perioadă îndelungată”, a declarat BCE într-un comunicat prin care a anunțat decizia.

La rândul său, președinta BCE, Christine Lagarde, a declarat: „Se preconizează că inflația totală va reveni în jurul țintei spre sfârșitul anului 2027, susținută de efectele ratelor mai mari ale dobânzilor. Vom continua să monitorizăm îndeaproape amploarea și persistența creșterii prețurilor la energie, precum și modul în care aceasta se transpune în stabilirea prețurilor și a salariilor, în așteptările privind inflația și în dinamica economică generală.”

David Rees, directorul departamentului de economie globală al Schroders, a declarat: „Creșterea de astăzi era de așteptat, dar perspectivele de acum încolo sunt mult mai incerte. Prețurile mai mari la energie vor menține inflația globală la un nivel ridicat.”

Principalul factor care alimentează inflația îl reprezintă prețurile la energie, care au înregistrat joi o nouă creștere pe fondul intensificării, în această săptămână, a atacurilor SUA și Iranului asupra navelor care tranzitează Golful Persic.

Prețul țițeiului Brent a depășit pragul de 105 dolari pe baril, înregistrând o creștere de peste 4% față de ziua precedentă.

Prețurile gazelor naturale din Europa continentală au înregistrat, de asemenea, o creștere.

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