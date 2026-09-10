Fostul ministru al Muncii îl acuză pe Bolojan că a mărit cheltuielile de protocol la Palatul Victoria, în timp ce face „paradă de austeritate”

Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Marius Constantin Budăi, fost ministru al Muncii, îl acuză pe Ilie Bolojan de ipocrizie în privința măsurilor de austeritate promovate la Palatul Victoria. Acesta susține că, deși premierul demis anunța reduceri ale cheltuielilor de protocol, sumele alocate pentru mese și tratații ale aparatului de lucru al prim-ministrului demis ar fi crescut de 3,5 ori în acest an.

Budăi: „Demagogia distruge România”

Fostul ministru al Muncii critică discursul lui Ilie Bolojan despre reducerea cheltuielilor publice și amintește de măsurile prezentate de premier drept exemple de austeritate.

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„Vă mai amintiți când domnul prim-ministru demis Bolojan făcea paradă de austeritate la Guvern, anunțând că taie apa minerală din ședințe și reduce cheltuielile de protocol? A, și mai era ceva cu ospătarii…

Sau când era președinte interimar și ne spunea că vine cu perna de acasă la Palatul Cotroceni, ca să nu mai cheltuie bani pe cazare la hotel?

Sau când ne explica, cu aerul omului care face sacrificii pentru țară, că stă acasă pe întuneric și fără aer condiționat, ca să economisească energie și să salveze România?

Aceste populisme prind. Cel puțin pentru o vreme. Dar demagogia are o problemă: adevărul o ajunge din urmă. Și când o ajunge, se întoarce ca un bumerang”, a scris acesta pe Facebook.

Cheltuielile pentru mese ar fi crescut de 3,5 ori, susține fostul ministru al Muncii Potrivit acestuia, cifrele privind cheltuielile de protocol de la Palatul Victoria contrazic discursul despre austeritate. Budăi pune în contrast aceste cheltuieli cu situația românilor, în contextul creșterii taxelor și înghețării pensiilor și salariilor.

”Iar adevărul, de această dată, este în cifre. În loc să scadă, cheltuielile de protocol de la Palatul Victoria au crescut. Iar banii cheltuiți pe mese și tratații de aparatul de lucru al premierului demis au ajuns să fie de 3,5 ori mai mari în acest an.

Adică, în timp ce românilor li se cer sacrificii, cresc taxele, se îngheață pensii și salarii și li se reduce puterea de cumpărare, la Guvern austeritatea pare să aibă alte reguli. Pentru români: strângeți cureaua. Pentru Guvern: mai largă nota de plată

Fostul ministru susține și că anumite cheltuieli ale cancelariei premierului au fost secretizate și îi cere explicații lui Ilie Bolojan. În final, fostul ministru compară costurile despre care susține că sunt plătite pentru mesele de la Guvern cu cele din spitalele din România

”Și lucrurile devin și mai interesante atunci când vorbim despre propria cancelarie a prim-ministrului: aceste cheltuieli au fost secretizate. De ce, domnule Bolojan? Ce trebuie ascuns atunci când vorbim despre bani publici? Cât de mare este nota de plată încât transparența să devină brusc un inconvenient.