Medicina legală, în colaps. Avertismentul directorului INML: Avem datorii, angajați în prag de pensionare, nimeni nu mai vrea să lucreze

Directorul Institutului Național de Medicină Legală, Sorin Hoștiuc, trage un semnal de alarmă legat de situația din instituție. El spune că se confruntă cu cea mai mare problemă legată de finanţare pentru că s-au acumulat datorii de aproape 5 milioane de lei, ale instituţiilor care solicită rapoarte medico-legale, aproape dublu faţă de anul trecut. Hoștiuc se plânge că fondul de salarii a fost redus cu 10%, în urma tăierilor și, dincolo de aceste neajunsuri, au rămas și puţini autopsieri.

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Directorul INML: Resursele alocate sunt insuficiente

„Principala problemă este cea financiară, pentru că resursele care sunt alocate către sistemul medico-legal sunt total insuficiente. Şi nu numai că sunt total insuficiente, dar şi puţinele resurse care se alocau până anul trecut nu se mai alocă. De exemplu, anul trecut, în această perioadă, datoriile către INML ale Poliţiei şi ale celorlalţi beneficiari erau undeva pe la 2 milioane de lei, acum sunt aproape de 5 milioane de lei. ​Lucrurile astea au fost agravate şi de Ordonanţa 7, care a făcut ca institutele medico-legale să beneficieze, ca să zic aşa, de o reducere cu 10% a fondului de salarii. Şi toate aceste probleme au culminat în această perioadă cu imposibilitatea desfăşurării activităţii la limite minime, uneori. Drept dovadă, ştiţi situaţiile în care suntem puşi în imposibilitatea de a efectua autopsii în ziua următoare celei în care aduc cadavrul la INML”, spune Hoştiuc pentru news.ro.

Hoștiuc acuză și lipsa de personal din instituție

​”În momentul de faţă, avem patru autopsieri, pentru că doi au plecat în ultimul an. Deci, anul trecut, în această perioadă, aveam şase. Ca să putem funcţiona în limite cât de cât normale, având în vedere încărcarea pe Bucureşti, am avea nevoie de undeva pe la 6-7 autopsieri. Pentru că vă daţi seama că să faci o autopsie e extrem de dificil şi mental, şi fizic”, a precizat medicul legist.

Riscurile la care sunt supuşi medicii legişti care fac autopsii sunt ori să se rănescă ori să se îmbolnăvească pentru că sunt suprasolicitaţi. De aceea, se ivesc situaţii în care autopsiile sunt amânate de pe o zi pe alta.

​”În momentul în care îi suprasoliciţi pe autopsieri, există riscul de a se tăia, de a se înţepa şi foarte mulţi dintre pacienţii noştri sunt pacienţi cu risc biologic crescut: HIV, hepatite, tuberculoză, tot felul de virusuri ciudate. Aşa că nu-i putem forţa să facă mai mult decât pot fizic să facă. De ieri până astăzi (n.red. de marţi, 8 septembrie până miercuri, 9 septembrie) au intrat încă şapte ordonanţe. Astăzi facem opt cazuri, pentru că avem toţi patru autopsierii, şi au rămas încă două cazuri pentru mâine. Deci, timpul de aşteptare nu este mare, este în momentul de faţă de maxim o zi, doar că, din nou, noi încercăm să nu-i facem pe aparţinători să aştepte, pentru că vă daţi seama că este o situaţie socială destul de dificilă şi încercăm să dăm defuncţii cât de repede putem. Autopsiile sunt solicitate fie de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în Bucureşti, fie de Serviciul Omoruri. Şi pentru a se putea face autopsia este nevoie de un act prin care organele judiciare dispun efectuarea acestei expertize”, a explicat directorul INML.

Probleme grave legate de lipsa personalului de specialitate

Directorul INML avertizează că mulţi angajaţi vor ieşi în curând la pensie şi nu vin alţi specialişti care să preia munca.

„Problemele sunt şi mai mari, pentru că foarte mulţi angajaţi din sistemul medico-legal sunt la limita pensiei. Sunt judeţe sau chiar regiuni în care, în următorii 2-3 ani, se vor pensiona mai mult de jumătate dintre medici legişti. La noi în Institut, de exemplu, în acest an va trebui să desfiinţez compartimentul de laborator medico-legal pentru că se pensionează ambii angajaţi şi va trebui să fac nişte realocări între laboratoare. Riscul este ca expertizele să se facă din ce în ce mai târziu, riscul este ca expertizele să aibă o scădere a calităţii, lucru pe care, din nou, încercăm să-l evităm cu orice preţ, pentru că, vă daţi seama, sunt situaţii extrem de sensibile”, a explicat directorul INML.

Mulți angajați în prag de pensionare

Hoștiuc mai spune că nu există personal de specialitate care să dorească să lucreze în medicina legală.

„Vor avea loc pensionări şi în laboratorul de toxicologie, lucru care va face dificilă procesarea la timp a tuturor probelor biologice. Am mai încercat de vreo patru ori în ultimul an prin transfer, că numai aşa se putea, şi n-a vrut să vină nimeni la INML. Şi în laboratorul de toxicologie, de exemplu, în lunile următoare se vor pensiona jumătate din cadrele superioare. Anul acesta presiunea a fost mai mică faţă de anii anteriori strict pe partea de laborator medico-legal, pe toxicologie, deoarece au scăzut foarte mult testările în trafic pentru droguri. Adică, dacă anul trecut făceam două, trei, 400 de analize pe lună, acum facem sub 100 la solicitarea Poliţiei” a precizat medicul legist.

Tarifele pentru expertizele medico-legale, neactualizate din 2002

„O altă problemă, legată de partea financiară, este cea a tarifelor, pentru că în momentul de faţă noi lucrăm după nişte tarife care au fost aprobate în 2002 şi în 2006 s-au tăiat patru zerouri. ​Fiecare expertiză medico-legală are un cost. Şi aceste costuri sunt extrem de depărtate de costurile reale ale analizelor. Ca să vă dau un exemplu: pentru o culpă, care înseamnă în medie câteva zeci de ore de analiză, expertiza costă 25 de lei. ​Culpa înseamnă, de multe ori, 100-200 de pagini de tehnoredactat, înseamnă zeci, sute de ore de stat, de citit, de conspectat, de analizat, de discutat în comisii cu specialişti şi aşa mai departe, costă 25 de lei. O autopsie fără analize de laborator costă 400 şi ceva de lei”, a precizat directorul INML, pentru news.ro.