Prețurile biletelor de avion s-ar putea scumpi în această iarnă și ar putea crește destul de mult anul viitor dacă prețul petrolului se menține peste nivelurile actuale. Directorul Ryanair, Michael O’Leary, a avertizat că perioada tarifelor foarte mici ar putea lua sfârșit, în condițiile în care combustibilul reprezintă una dintre cele mai mari cheltuieli ale companiilor aeriene. Compania estimează că tarifele din sezonul rece vor fi cel puțin stabile sau chiar ușor mai mari, după scumpirile deja înregistrate în această vară.

Evoluția prețului petrolului este unul dintre factorii care pot influența decisiv costurile companiilor aeriene. În prezent, petrolul se tranzacționează la peste 100 de dolari pe baril, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al îngrijorărilor cu privire la aprovizionarea pieței.

Ryanair și-a redus deja programul pentru sezonul rece

Compania irlandeză a început să ia măsuri ca să limiteze impactul costurilor ridicate ale combustibilul. Ryanair își reduce numărul de zboruri în sezonul rece și estimează că va transporta anul viitor 214 milioane de pasageri, cu două milioane mai puțin decât anticipa inițial.

Deocamdată, Ryanair este într-o situație mai bună pentru că și-a cumpărat din timp o mare parte din combustibilul de care are nevoie. Până în martie 2027, aproximativ 80% din necesar este deja acoperit, la un preț de aproximativ 67 de dolari pe baril.

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Asta înseamnă că, pentru moment, compania este mai puțin afectată de scumpirea petrolului. Lucrurile s-ar putea schimba însă după martie 2027, când Ryanair va depinde mai mult de prețurile de pe piața petrolului.

Directorul companiei Michael O’Leary avertizează că, dacă petrolul va rămâne scump și până în vara anului viitor, biletele de avion s-ar putea scumpi semnificativ. Companiile aeriene ar putea fi nevoite să pună o parte din costurile mai mari în prețul biletelor plătite de pasageri.

Petrolul scump poate schimba strategia companiilor aeriene

Scumpirea combustibilului nu înseamnă neapărat că toate companiile aeriene vor crește imediat prețul biletelor. Unele dintre ele ar putea reduce numărul de zboruri, renunța la anumite rute sau micșora numărul de locuri disponibile pentru a face față costurilor mai mari. Pentru pasageri, asta ar putea însemna mai puține variante de călătorie și mai puține bilete la prețuri foarte mici.

Avertismentul Ryanair a venit după ce biletele de avion s-au scumpit deja în această vară. Cererea mare din perioada vacanțelor, dar și costurile mai ridicate pentru companiile aeriene au dus la creșterea tarifelor.

Pentru cei care își planifică vacanțele anul viitor, următoarele luni ar putea fi importante. Dacă prețul petrolului rămâne ridicat, călătoriile cu avionul ar putea deveni mai scumpe.