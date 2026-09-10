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Claudiu Manda îl compară pe Bolojan cu șoferul unei mașini care se dezintegrează. Pericolul care pândește România în lipsa unui Guvern

Ruxandra Radulescu
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Secretarul general al Partidului Social Democrat, Claudiu Manda, avertizează asupra pericolului pe care îl reprezintă pentru economia României lipsa unui Guvern cu puteri depline, fapt ce împiedică realizarea proiectului de buget pentru anul viitor. Manda lansează un atac dur asupra premierului demis, Ilie Bolojan, pe care îl acuză că insistă să rămână la Palatul Victoria, în timp țara se afundă într-o criză tot mai gravă, transmite Adevărul.

„Vin niște momente în care este exclusiv atributul Guvernului să facă proiectul de buget”, spune Claudiu Manda.

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Secretarul general al PSD îl compară pe premierul demis, Ilie Bolojan, la Palatul Victoria, cu un șofer, agățat la volanul unei mașini care se dezintegrează, câte puțin, în fiecare zi.

„Mie mi se pare că domnul Bolojan conduce așa o mașină, stă agățat de volan, din care sar piese în fiecare zi și știe că peste patru luni, șase luni sau peste o anumită perioadă de timp, efectiv se va dezintegra”, menționează Manda.

„Bolojan, încăpățânat și mincinos și fără viziune despre economie”

În continuare, Manda explică modul în care criza guvernamentală afectează bugetul României și susține că premierul demis este lipsit de viziune economică, având în vedere măsurile de austeritate, impuse, în timpul mandatului, care au avut un impact negativ asupra unor domenii esențiale precum educația sau sănătatea. Acesta continuă să-l numească pe Bolojan „încăpățânat și mincinos”, în contextul în care premierul demis i-ar fi promis lui Nicușor Dan că va vota un premier tehnocrat, fără PSD.

„Este o critică la adresa domnului Bolojan, încăpățânat și mincinos și fără viziune despre economie”, spune Manda.

„Să nu ajungem în situația în care să nu avem buget în anul 2027”

Manda sugerează că anumite partide politice sunt dispuse să facă anumite concesii și să voteze premierul care va fi desemnat dopar pentru a evita agravarea situației actuale. Secretarul general PSD menționează un eventual blocaj economic, dacă proiectul de buget pe 2027 nu va putea fi realizat.

„Aș citi votul unor partide politice sau votul unor politicieni, și anume să nu ajungem și mai departe cu această criză, să nu ajungem în situația în care să nu avem buget în anul 2027”, explică Claudiu Manda.

De asemenea, social-democratul amintește că, agenția de rating Fitch a prevăzut o scădere economică pentru România de 0,7%.

„Agențiile de rating Fitch spun că anul ăsta o să avem o descreștere economică, o să avem minus 0,7%”, mai adaugă Manda.

România a evitat, la limită, retrogradarea în „junk”

La data de 1 august, România a evitat cea mai periculoasă sancțiune financiară din ultimii 15 ani. Agenția Fitch Ratings a decis să mențină calificativul suveran al țării la nivelul „BBB-”, ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor

Fitch avertizase încă din luna mai că prăbușirea guvernului și deteriorarea contextului macroeconomic pun în pericol programul multianual de consolidare fiscală. Agenția considera că impactul imediat al crizei este limitat, deoarece măsurile fiscale adoptate în 2025 continuă să producă efecte, dar semnala lipsa de vizibilitate asupra politicilor din 2027 și 2028.

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