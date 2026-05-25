Administraţia de sector anunţă începerea lucrărilor de amenajare a Parcului „Mişcă Petre”.

Acesta este situat pe strada Caporal Mișcă Petre şi reprezintă un reper important pentru comunitatea din zonă.

„Intervenția vine ca urmare a sesizărilor primite din partea cetățenilor în mediul online. Vă mulțumim pentru răbdare și înțelegere! Lucrările au fost pregătite astfel încât să poată fi realizate eficient și într-un termen cât mai scurt.

Proiectul vizează modernizarea completă a parcului: înlocuirea a aproximativ 200 mp de pavaj, 400 mp de tartan, refacerea a 120 m de gard și amenajarea a 100 mp de spațiu verde.

Totodată, vor fi instalate 16 bănci, 9 coșuri de gunoi și echipamente de joacă noi, moderne și sigure pentru copii. Lucrările sunt realizate împreună cu echipele Amenajare Edilitară Sector 5″, transmite administraţia de sector.