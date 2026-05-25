Papa Leon al XIV-lea lansează, astăzi, manifestul „Magnifica Humanitas”. Ce cuprinde acesta

Papa Leon al XIV-lea publică luni, 25 mai, enciclica „Magnifica Humanitas”, un document care analizează efectele inteligenței artificiale asupra societății, eticii și mediului. Textul apare pe fondul dezbaterilor internaționale privind dezvoltarea și impactul tot mai mare al inteligenței artificiale. Prin documentul „Magnifica Humanitas”, Biserica Catolică își prezintă poziția privind provocările sociale și morale ale inteligenței artificiale, arată France24.

La evenimentul organizat la Vatican vor lua parte atât reprezentanți ai Bisericii, cât și specialiști din domeniul tehnologiei, printre care și Dario Amodei, cofondatorul Anthropic. Papa Leon și-a exprimat în mai multe rânduri îngrijorarea față de utilizarea necontrolată a inteligenței artificiale, în special în scopuri militare. El consideră a fi periculoasă lăsarea unor decizii privind viața umană în seama sistemelor automate. În același context, Anthropic se află într-un diferend cu Pentagonul, opunându-se folosirii autonome a tehnologiei sale pentru operațiuni de atac și supraveghere.

Au fost semnalate și efectele ecologice. Specialiștii consideră că noul document ar putea deveni unul dintre cele mai influente texte ale pontificatului său, comparabil cu impactul pe care l-a avut enciclica „Laudato Si” asupra dezbaterilor și politicilor de mediu.

ONU estimează că piața globală a inteligenței artificiale va atinge 4,8 trilioane de dolari până în 2033. Practic, se poate înregistra o expansiune accelerată și riscă să concentreze câștigurile economice în mâinile unui număr redus de persoane. Totodată, secretarul general Antonio Guterres a subliniat necesitatea unor acțiuni rapide pentru ca dezvoltarea AI să servească intereselor umanității, echității și păcii.

