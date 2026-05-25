Biroul OMS din Kiev, avariat în urma căderii fragmentelor provenite din interceptarea unor rachete rusești

Sediul OMS din Kiev a suferit pagube după ce fragmente provenite din interceptarea unor rachete rusești au căzut în timpul atacului aerian de amploare asupra capitalei ucrainene. Directorul general al organizației a condamnat incidentele și a cerut protejarea populației civile.

Bombardamentele rusești desfășurate în cursul nopții au provocat moartea a cel puțin patru persoane și rănirea a peste 100, cele mai afectate zone fiind din Kiev. În același timp, atât Ucraina, cât și Rusia au raportat folosirea rachetei balistice Oreșnik, cu capacitate de transport nuclear, utilizată pentru a treia oară în conflict. Directorul general al Organizaţiei, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a precizat că biroul a fost „lovit de fragmente provenite de la unul dintre numeroasele atacuri asupra oraşului, spărgând geamurile de la etajul doi” al clădiri. El a mai spus că „această clădire adăposteşte numeroase agenţii ONU în afară de OMS. Nicio persoană nu a fost rănită”.

„Mai mulţi morţi şi răniţi au fost semnalaţi până în prezent în urma atacurilor asupra unor infrastructuri civile în această noapte (de sâmbătă spre duminică). Atacurile asupra infrastructurilor sanitare şi civile trebuie să înceteze. Facem încă o dată apel la încetarea focului. Pacea este cel mai bun remediu”, afirmă Tedros Adhanom Ghebreyesus, arată g4media.ro.

Potrivit armatei ucrainene, Rusia a lansat zeci de rachete și sute de drone împotriva Ucrainei, majoritatea fiind doborâte de apărarea antiaeriană. Separat, UNHCR a anunțat că un depozit folosit în Dnipro a fost distrus într-un atac cu rachetă, incident soldat cu două victime și pierderi materiale de aproximativ un milion de dolari.

