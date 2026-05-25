Ionuț Stan
Le Monde: Cristian Mungiu, cineastul „mai decorat decât un general sovietic” cucerește lumea filmului de la Cannes cu pelicula „Fjord”
Cristian Mungiu - Foto: Profimedia images
Regizorul român Cristian Mungiu a primit valuri de aprecieri la Festivalul de Film de la Cannes. Presa franceză descrie noul său film drept unul „puternic, intens și subtil”. Mai mult, cariera cineastului este comparată de jurnaliștii francezi cu cea a marilor autori ai cinematografiei europene.

Presa franceză îl plasează din nou pe Cristian Mungiu în elita cinematografiei europene, după succesul înregistrat la Festivalul de Film de la Cannes. Într-o amplă cronică dedicată regizorului român și noului său film „Fjord”, publicația Le Monde folosește o comparație spectaculoasă pentru a descrie parcursul cineastului.

„Este mai împodobit cu premii decât un general sovietic cu pieptul plin de medalii”, scrie publicația franceză despre Cristian Mungiu.

Dincolo de formularea inedită, articolul din presa franceză reprezintă o nouă recunoaștere a statutului câștigat de cineastul român în ultimii ani la Cannes, festival unde acesta a devenit una dintre cele mai apreciate și constante prezențe.

De la Palme d’Or la unul dintre cei mai respectați cineaști europeni

Jurnaliștii francezi amintesc că Mungiu a devenit una dintre figurile reprezentative ale noului cinema românesc încă din 2007, odată cu succesul filmului 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, recompensat cu Palme d’Or.

Au urmat alte producții premiate și apreciate internațional, printre care După dealuri, Bacalaureat și RMN, filme care au consolidat imaginea unui autor preocupat de teme sociale și conflicte morale complexe.

„Cinemaul său, adesea inspirat din fapte diverse mai mult sau mai puțin tragice, pasionat de problemele sociale, este puternic, intens, subtil, bine documentat, fără a uita niciodată să facă loc ficțiunii”, scrie Le Monde.

Publicația compară stilul regizorului cu școala poloneză a „neliniștii morale”, asociată în anii ’70 cu nume importante precum cineastul polonez Krzysztof Kieślowski.

„Fjord”, noul film care deschide o dezbatere sensibilă

Noul lungmetraj Fjord este prezentat ca o analiză a tensiunilor tot mai puternice dintre progresism și tradiționalism din societățile moderne. Povestea urmărește familia Gheorghiu, o familie evanghelică românească stabilită într-un mic oraș din Norvegia, unde apar suspiciuni după ce una dintre fiice este observată la școală cu vânătăi inexplicabile.

Filmul Fjord – Foto: X/@insteasy

Filmul îl are în distribuție pe Sebastian Stan, interpretând rolul lui Mihai, un inginer aeronautic român care încearcă să își construiască o viață nouă alături de familie.

Potrivit analizei franceze, forța filmului vine și din felul în care pune sub lupă mecanismele instituționale și întrebările legate de justiție, libertate și prejudecăți. Cronica subliniază că procesul descris în film poate părea desprins dintr-un „coșmar orwellian”, însă apreciază în același timp rigoarea documentării și realismul construcției narative.

