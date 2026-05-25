Axios: Prețul petrolului a scăzut sub 100 de dolari, însă criza energetică generată de blocada din Ormuz ar putea continua ani de zile

Ionuț Stan
Prețul petrolului au scăzut puternic după apariția unor semnale privind un posibil acord final între SUA și Iran. Chiar și așa, experții avertizează că blocajele din Strâmtoarea Ormuz și deficitul de stocuri vor continua să afecteze piețele globale luni sau chiar ani.

Prețurile internaționale ale petrolului au înregistrat o scădere semnificativă duminică seara, pe fondul informațiilor privind conturarea unui posibil acord final între Statele Unite și Iran pentru încetarea conflictului care a perturbat piețele energetice globale, scrie Axios.

Țițeiul Brent, reperul internațional al pieței petroliere, a coborât sub pragul de 100 de dolari pe baril, fiind tranzacționat în jurul valorii de 98,76 dolari, în scădere cu 4,62% față de închiderea precedentă.

Declinul vine după săptămâni de volatilitate și temeri privind blocarea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol și gaze naturale lichefiate.

Strâmtoarea Ormuz rămâne punctul critic al crizei energiei

Deși există semnale privind un posibil acord diplomatic, specialiștii avertizează că efectele asupra pieței globale a energiei nu vor dispărea rapid.

Strâmtoarea Ormuz gestionează aproximativ un sfert din comerțul maritim mondial cu petrol și aproape o cincime din comerțul global cu gaz natural lichefiat. Blocarea acestei rute a dus la creșteri semnificative ale costurilor energetice în întreaga lume.

În Statele Unite, prețurile medii la benzină sunt în prezent cu aproximativ 1,50 dolari pe galon peste nivelurile de dinaintea conflictului.

„Prețurile la benzină sunt în scădere în prezent, dar până când nu vom vedea un acord semnat și un număr semnificativ de nave tranzitând strâmtoarea, prețul mediu național al benzinei va rămâne probabil cu mult peste 4 dolari/galon”, a declarat Patrick De Haan, șeful departamentului de analiză petrolieră al GasBuddy.

Piețele energetice ar putea rămâne afectate luni întregi

Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie, conflictul a blocat la jumătatea lunii mai fluxul a aproximativ 14 milioane de barili de petrol pe zi.

Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au încercat să compenseze situația prin creșterea transporturilor prin conducte care ocolesc Strâmtoarea Ormuz, însă volumele suplimentare rămân insuficiente pentru a înlocui fluxurile normale.

În paralel, mai mulți producători din Golf și-au redus producția după umplerea capacităților de stocare, iar reluarea operațiunilor la nivel normal ar putea dura mult mai mult decât sperau piețele.

„Deminarea strâmtorii, evacuarea navelor blocate și reluarea producției ar putea dura de la câteva săptămâni la câteva luni”, au transmis analiștii ClearView Energy Partners într-o notă adresată clienților.

Compania avertizează că refacerea completă a infrastructurii energetice și restabilirea stocurilor globale ar putea dura „de la câteva trimestre calendaristice până la ani”.

