Prima pagină » Actualitate » Revoltă într-o închisoare din Venezuela. Sute de deținuți dețin controlul și denunță „torturile” la care sunt supuși

Revoltă într-o închisoare din Venezuela. Sute de deținuți dețin controlul și denunță „torturile” la care sunt supuși

Revoltă într-o închisoare din Venezuela. Sute de deținuți dețin controlul și denunță „torturile” la care sunt supuși
Revoltă într-o închisoare din Venezuela / foto ilustrativ
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Revoltă într-o închisoare din Venezuela. Sute de deținuți au preluat controlul, duminică, asupra unui penitenciar din vestul țării. Ei denunță „torturile” la care sunt supuși și au cerut demiterea directorului instituției.

Imagini difuzate de mass-media locale arată deținuți urcați pe acoperișul închisorii, unde au agățat mai multe pancarte.

„Gata cu tortura, gata cu tortura!”

Pe unele se putea citi „SOS”, „Suntem torturați”. Potrivit AFP, din închisoare se auzea scandarea „Gata cu tortura, gata cu tortura!”. În plus, mulți dintre deținuți aveau fețele acoperite, nedorind să fie văzuți.

Presa scrie că din depărtare se vedeau coloane mari de fum ridicându-se de la Internatul Judiciar din Barinas (Injuba), la aproximativ 500 km de capitala Caracas. Deținuții au dat foc la saltele și cearșafuri. Polițiști echipați cu scuturi au luat poziție în jurul instituției, în timp ce zeci de rude ale deținuților s-au adunat, îngrijorate de situație.

Una dintre femei, Yelitza Arrollo, le-a povestit jurnaliștilor că nu mai are vești de la fiul ei din 8 mai. „Gardienii l-au închis, l-au bătut. Deținuții suferă pentru că îi lovesc într-un mod cu adevărat oribil, sunt torturați, li se aruncă apă rece, li se administrează șocuri electrice, li se dă foc, sunt maltratați enorm! Vrem demiterea directorului”, a spus femeia.

ONG-ul Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) a scris într-o postare pe rețelele sociale că „1.200 de bărbați și peste 100 de femei private de libertate la Centrul de detenție judiciară din Barinas (Injuba) au intrat în grevă. Ministerul Serviciilor Penitenciare ignoră deținuții, care denunță maltratările de mai bine de o săptămână. Nu sunt ascultați, dimpotrivă, se trage asupra lor și li se aruncă gaze”.

Ce a promis Delcy Rodriguez

În aprilie, guvernul venezuelean a confirmat moartea a cinci persoane în timpul unei revolte care a avut loc în închisoarea de maximă siguranță Yare III, la 70 km de Caracas. De altfel, în 2023, fostul președinte Nicolás Maduro a ordonat o operațiune militară pentru a interveni în principalele închisori ale țării, controlate de ani de zile de bande criminale.

Noul lider de la Caracas, Delcy Rodriguez, ajuns la putere după ce SUA l-au răpit pe Maduro chiar din palatul prezidențial, a promis, printre altele, o reformă judiciară.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Revoltă în cea mai mare închisoare din Paraguay. Cel puțin 10 gardieni au fost luați OSTATICI

Caz scandalos în SUA. Un bărbat care a stat nevinovat 44 de ani la închisoare, revoltat de suma cu care va fi despăgubit: „Cum poți spune că viața mea valorează doar atât”

Recomandarea video

Mediafax
Prețul unui kilogram de cireșe în 2026: surpriza șocantă din ultimul deceniu
Digi24
Își vând copiii ca să supraviețuiască: Alegerile imposibile pe care familiile au ajuns să le facă din cauza sărăciei
Cancan.ro
Românii care pot primi gratis panouri solare și baterii. Programul anunțat într-o localitate din România
Prosport.ro
Caz revoltător: o jucătoare, agresată de administratorul stadionului. „A intrat în vestiar peste noi în timp ce eram dezbrăcate, m-a îmbrâncit și m-a lovit cu pumnul în față”
Adevarul
Barajele abandonate care sufocă râurile României. Peste 600 de bariere inutile au fost demolate pe râurile Europei, în 2025
Mediafax
Manifestul secret despre AI care zguduie lumea: Papa trage un semnal de alarmă
Click
25 mai 1949, ziua în care comuniștii decid construirea Canalului Dunăre-Marea Neagră. Inițiativa construcției i-ar fi fost sugerată lui Gheorghe Gheorghiu-Dej chiar de către Stalin
Digi24
„Cum am reușit să înving NATO”: Un expert militar spune cum a condus armata Rusiei spre victorie într-o simulare de război
Cancan.ro
Câți bani a primit eliminata Maria Dumitru, de la Antena 1, pentru cele 17 săptămâni la Survivor
Ce se întâmplă doctore
Secretul lui Heidi Klum să ardă mai multe calorii, fără să meargă la sală. Cum se menține modelul la 52 de ani
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
Descopera.ro
Planul secret pentru revenirea lui Cuza la domnie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce este o secundă bisectă?
FLASH NEWS Avioanele viitorului prind contur: inteligența articifială învață să piloteze avioane și să comunice cu turnurile de control
11:20
Avioanele viitorului prind contur: inteligența articifială învață să piloteze avioane și să comunice cu turnurile de control
Gândul de Vreme Ploi, descărcări electrice și frig la sfârșit de mai. Unde se vor înregistra doar 4 grade Celsius. ANM, noi informații pentru Gândul
11:01
Ploi, descărcări electrice și frig la sfârșit de mai. Unde se vor înregistra doar 4 grade Celsius. ANM, noi informații pentru Gândul
FLASH NEWS Irineu Darău acuză nereguli la ADR: „Cheltuieli neeligibile. Reguli ignorate. Responsabilitate zero”
10:55
Irineu Darău acuză nereguli la ADR: „Cheltuieli neeligibile. Reguli ignorate. Responsabilitate zero”
FLASH NEWS Marco Rubio temperează entuzismul unui posibil acord rapid SUA-Iran: „Dosarul nuclear nu se încheie în 72 de ore”
10:38
Marco Rubio temperează entuzismul unui posibil acord rapid SUA-Iran: „Dosarul nuclear nu se încheie în 72 de ore”
ENERGIE Axios: Prețul petrolului a scăzut sub 100 de dolari, însă criza energetică generată de blocada din Ormuz ar putea continua ani de zile
10:09
Axios: Prețul petrolului a scăzut sub 100 de dolari, însă criza energetică generată de blocada din Ormuz ar putea continua ani de zile
RĂZBOI Biroul OMS din Kiev, avariat în urma căderii fragmentelor provenite din interceptarea unor rachete rusești
10:06
Biroul OMS din Kiev, avariat în urma căderii fragmentelor provenite din interceptarea unor rachete rusești

Cele mai noi

Trimite acest link pe