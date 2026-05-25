Revoltă într-o închisoare din Venezuela. Sute de deținuți dețin controlul și denunță „torturile” la care sunt supuși

Revoltă într-o închisoare din Venezuela. Sute de deținuți au preluat controlul, duminică, asupra unui penitenciar din vestul țării. Ei denunță „torturile” la care sunt supuși și au cerut demiterea directorului instituției.

Imagini difuzate de mass-media locale arată deținuți urcați pe acoperișul închisorii, unde au agățat mai multe pancarte.

Pe unele se putea citi „SOS”, „Suntem torturați”. Potrivit AFP, din închisoare se auzea scandarea „Gata cu tortura, gata cu tortura!”. În plus, mulți dintre deținuți aveau fețele acoperite, nedorind să fie văzuți.

Presa scrie că din depărtare se vedeau coloane mari de fum ridicându-se de la Internatul Judiciar din Barinas (Injuba), la aproximativ 500 km de capitala Caracas. Deținuții au dat foc la saltele și cearșafuri. Polițiști echipați cu scuturi au luat poziție în jurul instituției, în timp ce zeci de rude ale deținuților s-au adunat, îngrijorate de situație.

Una dintre femei, Yelitza Arrollo, le-a povestit jurnaliștilor că nu mai are vești de la fiul ei din 8 mai. „Gardienii l-au închis, l-au bătut. Deținuții suferă pentru că îi lovesc într-un mod cu adevărat oribil, sunt torturați, li se aruncă apă rece, li se administrează șocuri electrice, li se dă foc, sunt maltratați enorm! Vrem demiterea directorului”, a spus femeia.

ONG-ul Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) a scris într-o postare pe rețelele sociale că „1.200 de bărbați și peste 100 de femei private de libertate la Centrul de detenție judiciară din Barinas (Injuba) au intrat în grevă. Ministerul Serviciilor Penitenciare ignoră deținuții, care denunță maltratările de mai bine de o săptămână. Nu sunt ascultați, dimpotrivă, se trage asupra lor și li se aruncă gaze”.

Ce a promis Delcy Rodriguez

În aprilie, guvernul venezuelean a confirmat moartea a cinci persoane în timpul unei revolte care a avut loc în închisoarea de maximă siguranță Yare III, la 70 km de Caracas. De altfel, în 2023, fostul președinte Nicolás Maduro a ordonat o operațiune militară pentru a interveni în principalele închisori ale țării, controlate de ani de zile de bande criminale.

Noul lider de la Caracas, Delcy Rodriguez, ajuns la putere după ce SUA l-au răpit pe Maduro chiar din palatul prezidențial, a promis, printre altele, o reformă judiciară.

