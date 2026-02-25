Prima pagină » Diverse » (P) Primăria Sector 5, prin Serviciul Salubrizare, recomandă reciclarea prin abordare holistică

(P) Primăria Sector 5, prin Serviciul Salubrizare, recomandă reciclarea prin abordare holistică

Ioana Zafira
25 feb. 2026, 09:00, Diverse
Administraţia Sectorului 5 continuă campania de reducere a deşeurilor, printr-o abodare holistică. 

Reducerea generării deşeurilor și reciclarea acestora sunt aspecte esențiale pentru protejarea mediului şi conservarea resurselor naturale.

„Pentru a reduce generarea deşeurilor, este esenţial să adoptăm o abordare holistică, care să includă prevenirea, reutilizarea, reciclarea și compostarea. Reducerea deşeurilor poate fi realizată prin practici de consum responsabil, precum evitarea ambalajelor inutile, alegerea produselor cu ambalaje reciclabile sau reutilizabile, și refuzul de a accepta articole nedorite”, spune primarul Vlad Popescu Piedone.

Astfel, se recomandă compostarea deşeurilor organice, precum resturile de fructe şi legume; reutilizarea, adică să se dea o nouă viață obiectelor, reparându-le sau separarea deseurilor: implementați sisteme de separare a deşeurilor la domiciliu şi la locul de muncă.

