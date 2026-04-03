Ramona Lovin (AUR): „Statul refuză transparența banilor diasporei: Departamentul pentru Românii de Pretutindeni ascunde modul acordării finanțărilor”

Deputatul AUR Ramona Lovin acuză Departamentul pentru Românii de Pretutindeni că refuză în mod deliberat transparența în gestionarea fondurilor destinate românilor din afara granițelor țării.

În cadrul consultării publice privind Ghidul de finanțare nerambursabilă pentru anul 2026 au fost transmise observații clare pentru corectarea unei probleme majore: lipsa totală de transparență în evaluarea proiectelor. Solicitarea a fost una firească: publicarea criteriilor aplicate, a grilelor de punctaj și a justificărilor pentru fiecare proiect finanțat.

Răspunsul instituției a fost un refuz categoric. Motivul invocat: numărul mare de proiecte evaluate, care ar genera o sarcină administrativă disproporționată.

În prezent, Departamentul publică doar liste cu beneficiari și sume, fără a explica modul în care au fost acordate punctajele. Practic, banii publici sunt distribuiți fără ca deciziile să poată fi verificate în mod real.

„Ni se spune că transparența ar însemna prea multă muncă. Dar nu vorbim despre un efort administrativ, ci despre o obligație legală și morală față de români. Lipsa explicațiilor deschide ușa arbitrariului și ridică semne serioase de întrebare asupra corectitudinii procesului”, a declarat deputatul AUR Ramona Lovin.

În condițiile în care Departamentul recunoaște că finanțează sute de proiecte în fiecare sesiune, refuzul de a publica modul concret de evaluare face imposibilă verificarea modului în care sunt cheltuiți banii.

„Românii din diaspora trimit anual miliarde de euro în țară. Statul român le răspunde cu opacitate. Acești bani nu sunt ai statului, sunt ai românilor. Iar românii au dreptul să știe exact cum sunt cheltuiți”, a subliniat Ramona Lovin.

Ramona Lovin anunță că va continua demersurile parlamentare pentru introducerea unor reguli clare de transparență și responsabilitate în finanțarea proiectelor destinate românilor din afara granițelor.

