Primăria Municipiului Oradea și Consiliul Județean Bihor au plătit, din bani publici, peste 3,3 milioane de euro pentru cursele aeriene pe care cele două instituții le subvenționează, respectiv zborurile de la Oradea către Varșovia și Munchen. Potrivit unui răspuns la solicitarea Gândul, Primăria Oradea precizează că cele două instituții plătesc în mod egal aceste curse. Este vorba de două contracte, unul cu LOT, din Polonia, semnat încă de pe vremea când președintele Consiliului Județean era Ilie Bolojan, iar altul, semnat în 2025, cu germanii de la Lufthansa. Cele două sloturi sunt foarte controversate, mai ales după ce în spațiul public au apărut informații că aeronavele care zboară către cele două orașe europene sunt mai mult goale.

„De la implementarea acestor curse și până în prezent, Consiliul Județean Bihor a achitat suma totală de 2.354.326,29 euro, cu titlu de compensații financiare pentru operarea celor două rute aeriene.

Defalcat, situația este următoarea:

Pentru cursa Oradea–Varșovia, operată de LOT Polish Airlines din 3 iunie 2024, Consiliul Județean Bihor a achitat suma totală de 1.823.283,29 euro. Din această sumă, 783.820,05 euro sunt aferenți anului 2024, iar 1.039.463,24 euro sunt aferenți anului 2025.

Pentru cursa Oradea–Munchen, operată de Lufthansa din 3 iunie 2025, Consiliul Județean Bihor a achitat suma totală de 531.043 euro, plățile fiind aferente anului 2025”, se arată într-un răspuns al reprezentanților CJ Bihor, la solicitarea Gândul.

Primăria Oradea și CJ Bihor plătesc subvenția în mod egal

Așadar, din iunie 2024 și până în prezent (în mai puțin de doi ani), CJ Bihor a plătit peste 2,3 milioane de euro pentru cele două sloturi către Germania și către Polonia.

De asemenea, reprezentanții Primăriei Oradea, au precizat pentru Gândul că din aprilie 2025, între Consiliul Județean Bihor și Primăria Oradea există un acord prin care cele două părți s-au înțeles să plătească în mod egal subvențiile pentru aceste zboruri.

„În conformitate cu Acordul de asociere nr. 107/11.04.2025 (Consiliul Județean Bihor), respectiv nr.178568/15.04.2025 (Consiliul Local al Municipiului Oradea), referitor la susținerea în comun a obligațiilor de serviciu public privitor la serviciile aeriene regulate între aeroportul din Oradea și aeroporturile din Varșovia, respectiv Munchen, începând cu data de 16.04.2025 Municipiul Oradea suportă ½ din compensația financiară”, precizează reprezentanții Primăriei Oradea.

Un milion de euro doar de la primărie

Potrivit răspunsului, pentru achitarea cotei corespunzătoare, Primăria Oradea a plătit până în prezent:

suma de 2.445.157,14 lei, echivalentul a 478.211,78 euro pentru cursele aeriene regulate dintre Oradea și Varșovia;

suma de 2.711.402,06 lei, echivalentul a 531.043,00 euro pentru cursele aeriene regulate dintre Oradea – München.

Așadar, din aprilie 2025 și până în prezent (un an și o lună), Primăria Oradea a cheltuit un milion de euro pentru subvenționarea curselor pe rutele Oradea – Munchen și Oradea – Varșovia.

În total, CJ Bihor și Primăria Oradea au plătit peste 3,3 milioane de euro pentru cursele despre care s-a scris că sunt mai mult goale. Acestea au fost implementate pentru a „aduce un aport la turismul din Bihor și la dezvoltarea economică a zonei, prin contactul cu marile hub-uri internaționale”.

Orădenii încep să reclame cursele aeriene plătite din bani publici, inaugurate pe vremea lui Bolojan

Recent, un antreprenor din Oradea a atras atenția că cele două curse ar fi ineficiente, așa cum Gândul a relatat AICI.

„În urmă cu o săptămână am zburat de la Munchen la Oradea și am scris despre experiența respectivă. A fost un zbor cu un Airbus 319 dezolant de gol. Estimam atunci că gradul de ocupare a fost de sub 30%. Am primit o mulțime de răspunsuri și mesaje că a fost o excepție. Că gradul de ocupare este de obicei mult mai mare. Astăzi, am zburat de la Oradea la Munchen tot cu Lufthansa cu un Airbus A320. Pasageri și mai puțini, grad de ocupare și mai mic decât acum o săptămână. Pe multe rânduri nu există nici măcar un pasager”, a scris pe Facebook unul dintre orădenii care a zburat cu avioanele goale plătite de autoritățile din Oradea.

Cursă cu doar doi pasageri: o mamă cu fiica sa

O analiză din februarie 2025 arăta că în primul an de operare a curselor LOT spre Varșovia, gradul de ocupare pe aceste zboruri a fost de 50%.

Ruta Oradea – Varșovia operată de compania publică poloneză LOT Polish Airlines a fost deschisă în iunie 2024, după ce CJ Bihor a obținut aprobarea Comisiei Europene ca zborurile să aibă regim de serviciu public obligatoriu, asumându-și subvenționarea diferenței dintre încasările pe care compania le realizează din vânzarea biletelor și cheltuielile de operare, plus un profit într-o marjă care nu poate depăși 5%. Cursele LOT au loc în baza unui contract valabil pe 4 ani, notează Bihoreanul.

Presa locală din Bihor a dezvăluit în ianuarie o situație cu adevărat șocantă.

Una dintre cursele Varșovia – Oradea din ianuarie 2026 ar fi aterizat doar cu doi pasageri, o mamă și fiica ei, apoi a decolat doar cu 18 persoane.

