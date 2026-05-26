Ucraina speră la un nou sprijin financiar după summitul NATO din Turcia. Kievul insistă ca țările europene să aloce 0.25% din PIB

Ambasadorul ucrainean în Turcia, Nariman Dzhelialov, a reiterat, înaintea summitului NATO din Ankara, nevoia de fonduri a Kievului în războiul cu Rusia. În acest sens, reprezentantul ucrainean se așteaptă ca membrii Alianței Nord-Atlantice să discute și despre sprijinul financiar pentru Kiev.

Diplomatul a sugerat ca fiecare membru al NATO să contribuie cu o mică parte din bugetul său pentru a sprijini eforturile de război ale Ucrainei. Anterior, această propunere a fost înaintată și de șeful Alianței, Mark Rutte, dar nu a câștigat teren în rândul membrilor.

Ambasadorul Nariman Dzhelialov a declarat marți pentru Reuters că speră ca președintele ucrainean Volodimir Zelenski să participe la summitul din 7-8 iulie de la Ankara, adăugând că Kievul dorește, de asemenea, ca membrii să reafirme sprijinul pentru obiectivul strategic al Ucrainei de a se alătura alianței militare.

„Un mecanism ar putea fi unul în care fiecare membru NATO contribuie cu o parte din finanțele sale pentru a sprijini consolidarea capacităților de securitate ale Ucrainei. […] Nu spunem «dați-ne 100%», ci doar o mică parte”, a spus Dzhelialov

Ideea nu este acceptată de țările europene

Anul trecut în luna iunie, Volodimir Zelenski le-a cerut partenerilor occidentali să aloce 0,25% din PIB-ul lor pentru a ajuta Kievul să își intensifice producția de arme. Recent, șeful NATO, Mark Rutte, a relansat această idee printre membrii alianței, cu excepția SUA. Propunerea s-a confruntat cu o rezistență, iar Rutte a precizat săptămâna trecută că este aproape imposibil să fie pusă în aplicare.

Mai mulți diplomați europeni au precizat pentru Reuters că în prezent se caută noi idei care să demonstreze sprijinul NATO pentru Ucraina la summitul care urmează în luna iulie.

Summit NATO cu tensiuni

Summitul din Ankara are loc pe fondul tensiunilor dintre Washington și aliații europeni pe mai multe teme, printre care și prezența trupelor americane pe continent. Donald Trump a cerut în repetate rânduri partenerilor să își majoreze semnificativ cheltuielile pentru apărare pentru ca aliații europeni să își asume în cele din urmă singuri responsabilitatea.

Recent, Washingtonul și-a anunțat partenerii că vor să reducă semnificativ forțele și echipamentele militare pe care le au în cadrul NATO în Europa. Momentan nu se știe care este ponderea SUA în fiecare categorie, nici în cifre absolute, nici în raport cu partenerii săi europeni din NATO, dar reducerile propuse includ avioane de vânătoare, bombardiere strategice, nave de război, submarine, drone și aeronave de realimentare în aer.