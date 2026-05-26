Prima pagină » Știri externe » Ucraina speră la un nou sprijin financiar după summitul NATO din Turcia. Kievul insistă ca țările europene să aloce 0.25% din PIB

Ucraina speră la un nou sprijin financiar după summitul NATO din Turcia. Kievul insistă ca țările europene să aloce 0.25% din PIB

Ucraina speră la un nou sprijin financiar după summitul NATO din Turcia. Kievul insistă ca țările europene să aloce 0.25% din PIB
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Ambasadorul ucrainean în Turcia, Nariman Dzhelialov, a reiterat, înaintea summitului NATO din Ankara, nevoia de fonduri a Kievului în războiul cu Rusia. În acest sens, reprezentantul ucrainean se așteaptă ca membrii Alianței Nord-Atlantice să discute și despre sprijinul financiar pentru Kiev.

Diplomatul a sugerat ca fiecare membru al NATO să contribuie cu o mică parte din bugetul său pentru a sprijini eforturile de război ale Ucrainei. Anterior, această propunere a fost înaintată și de șeful Alianței, Mark Rutte, dar nu a câștigat teren în rândul membrilor.

Ambasadorul Nariman Dzhelialov a declarat marți pentru Reuters că speră ca președintele ucrainean Volodimir Zelenski să participe la summitul din 7-8 iulie de la Ankara, adăugând că Kievul dorește, de asemenea, ca membrii să reafirme sprijinul pentru obiectivul strategic al Ucrainei de a se alătura alianței militare.

Nariman Dzhelialov, ambasadorul Ucrainei în Turcia

„Un mecanism ar putea fi unul în care fiecare membru NATO contribuie cu o parte din finanțele sale pentru a sprijini consolidarea capacităților de securitate ale Ucrainei. […] Nu spunem «dați-ne 100%», ci doar o mică parte”, a spus Dzhelialov

Ideea nu este acceptată de țările europene

Anul trecut în luna iunie, Volodimir Zelenski le-a cerut partenerilor occidentali să aloce 0,25% din PIB-ul lor pentru a ajuta Kievul să își intensifice producția de arme. Recent, șeful NATO, Mark Rutte, a relansat această idee printre membrii alianței, cu excepția SUA. Propunerea s-a confruntat cu o rezistență, iar Rutte a precizat săptămâna trecută că este aproape imposibil să fie pusă în aplicare.

Mai mulți diplomați europeni au precizat pentru Reuters că în prezent se caută noi idei care să demonstreze sprijinul NATO pentru Ucraina la summitul care urmează în luna iulie.

Summit NATO cu tensiuni

Summitul din Ankara are loc pe fondul tensiunilor dintre Washington și aliații europeni pe mai multe teme, printre care și prezența trupelor americane pe continent. Donald Trump a cerut în repetate rânduri partenerilor să își majoreze semnificativ cheltuielile pentru apărare pentru ca aliații europeni să își asume în cele din urmă singuri responsabilitatea.

Recent, Washingtonul și-a anunțat partenerii că vor să reducă semnificativ forțele și echipamentele militare pe care le au în cadrul NATO în Europa. Momentan nu se știe care este ponderea SUA în fiecare categorie, nici în cifre absolute, nici în raport cu partenerii săi europeni din NATO, dar reducerile propuse includ avioane de vânătoare, bombardiere strategice, nave de război, submarine, drone și aeronave de realimentare în aer.

Întâlnire secretă în Germania între negociatorul-șef al Ucrainei și reprezentanții europeni. Discuțiile au loc pe fondul amenințărilor Rusiei

Numărul țărilor care finanțează programul de muniție pentru Ucraina s-a redus la jumătate. Principalul motiv: lipsa banilor

Rusia revine cu precizări după ce a amenințat că va lansa „lovituri iminente” asupra Kievului. Ce a este motivul

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Întâlnire secretă în Germania între negociatorul-șef al Ucrainei și reprezentanții europeni. Discuțiile au loc pe fondul amenințărilor Rusiei
22:40
Întâlnire secretă în Germania între negociatorul-șef al Ucrainei și reprezentanții europeni. Discuțiile au loc pe fondul amenințărilor Rusiei
TURISM O clădire istorică din Transilvania a fost readusă la viață după 300 de ani. Cum arată conacul Gyárfás, „ultimul refugiu” al poetului maghiar Petőfi
22:17
O clădire istorică din Transilvania a fost readusă la viață după 300 de ani. Cum arată conacul Gyárfás, „ultimul refugiu” al poetului maghiar Petőfi
MILITAR Numărul țărilor care finanțează programul de muniție pentru Ucraina s-a redus la jumătate. Principalul motiv: lipsa banilor
21:17
Numărul țărilor care finanțează programul de muniție pentru Ucraina s-a redus la jumătate. Principalul motiv: lipsa banilor
FLASH NEWS Ucraina s-a pregătit de un război cu Belarusul. Primele 500 de ținte au fost luate deja în vizor
21:04
Ucraina s-a pregătit de un război cu Belarusul. Primele 500 de ținte au fost luate deja în vizor
FLASH NEWS Trump se declară sănătos tun în urma vizitei medicale. Ce suspiciuni au apărut în ultimul timp cu privire la sănătatea președintelui SUA
20:42
Trump se declară sănătos tun în urma vizitei medicale. Ce suspiciuni au apărut în ultimul timp cu privire la sănătatea președintelui SUA
SPORT Trump a început construcția arenei UFC lângă Casa Albă, unde se vor organiza lupte în cușcă chiar de ziua președintelui american
20:16
Trump a început construcția arenei UFC lângă Casa Albă, unde se vor organiza lupte în cușcă chiar de ziua președintelui american
Mediafax
István Demeter despre demisie și controversa din UDMR: „Înregistrarea este în mare parte autentică, dar este modificată”
Digi24
Un bărbat a stabilit un nou record în sistemul de reciclare după ce a introdus 8.000 de sticle în opt ore
Cancan.ro
Nuțu Cămătaru a vorbit despre problemele lui Mario Iorgulescu și conflictul pe care l-a avut cu finul său: I-a dat un pumn și a...
Prosport.ro
FOTO. Imagini cu Jordan Chiles în costum de baie. Rivala Anei Bărbosu profită de timpul liber
Adevarul
România, „jucător” prima dată în istorie la Washington? Expert în diplomație: „Există costuri dacă vrem să ni se audă vocea”
Mediafax
Oana Gheorghiu acuză „fabrica de copy-paste” din companiile de stat: „Un singur plan copiat de patru ori”
Click
Au revenit cu tractorul pe ogor! Dan Negru conduce un „monstru agricol” de 40.000 de euro: „Dacă statul ar ține cu țăranii români…”
Digi24
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România. Ce l-a rugat pe omul lui Putin de la Chișinău
Cancan.ro
S-a aflat cauza morții Storianei, angajata salonului de înfrumusețare din Timișoara care a murit subit. Colegii săi sunt îndurerați
Ce se întâmplă doctore
Imagini explozive cu fosta iubită a lui Dorian Popa! Cum arată Babs la 42 de ani. Și-a făcut mai multe operații estetice
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cât costă parcarea în București, și cum faci să plătești MAI PUȚIN?
Descopera.ro
Ce țări sunt în Eurasia? Mulți oameni greșesc!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Descopera.ro
Cum să economisești bani fără să-ți schimbi prea mult stilul de viață?
FLASH NEWS Victor Ponta: „Dacă America, Europa și Rusia or să zică: Moldova o dăm la români, o să fie un noroc. Noi nu existăm la masa discuțiilor”
23:31
Victor Ponta: „Dacă America, Europa și Rusia or să zică: Moldova o dăm la români, o să fie un noroc. Noi nu existăm la masa discuțiilor”
ACTUALITATE Crin Antonescu: „Există o dorință radicală de a suprima vocea celuilalt. Este o mișcare bolșevică”
23:00
Crin Antonescu: „Există o dorință radicală de a suprima vocea celuilalt. Este o mișcare bolșevică”
EXCLUSIV Crin Antonescu, ironii la adresa lui Bolojan și PNL: „Trebuie să se găsească o soluție ca Bolojan să fie în opoziție, să fie reformatorul, dar PNL-ul să-și păstreze funcțiile”
22:21
Crin Antonescu, ironii la adresa lui Bolojan și PNL: „Trebuie să se găsească o soluție ca Bolojan să fie în opoziție, să fie reformatorul, dar PNL-ul să-și păstreze funcțiile”
SHOWBIZ Starul din „Urzeala Tronurilor” care a ajuns la psihiatrie după ce s-a alăturat unei secte. Actrița s-a lăsat păcălită de un „vraci bioenergetician”
22:09
Starul din „Urzeala Tronurilor” care a ajuns la psihiatrie după ce s-a alăturat unei secte. Actrița s-a lăsat păcălită de un „vraci bioenergetician”
FLASH NEWS Magistrații au semnat o petiție împotriva legii salarizării: „Singura preocupare a inițiatorilor a vizat majorarea salariilor demnitarilor”
22:07
Magistrații au semnat o petiție împotriva legii salarizării: „Singura preocupare a inițiatorilor a vizat majorarea salariilor demnitarilor”
FLASH NEWS Victor Ponta critică posibilitatea unei guvernări PSD-USR: „Să repeți un scenariu care a dat faliment e ce își dorește cel mai tare AUR”
21:35
Victor Ponta critică posibilitatea unei guvernări PSD-USR: „Să repeți un scenariu care a dat faliment e ce își dorește cel mai tare AUR”

Cele mai noi

Trimite acest link pe