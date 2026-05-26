Principalul negociator de pace al Ucrainei, Rustem Umerov, a sosit marți la Berlin pentru a purta discuții secrete cu reprezentanți din Germania, Franța și Marea Britanie. Potrivit jurnaliștilor, vizita este legată de noile eforturi diplomatice ale Kievului de a pune capăt războiului și de amenințările puternice din partea Moscovei, scrie Politico.

Negocierile actuale de pace sunt marcate de o discreție totală, unde atât Cancelaria germană, cât și Ambasada Ucrainei de la Berlin au refuzat să ofere orice comentarii. Se speculează că pe agenda discuțiilor se află recentele amenințări venite din partea Rusiei, care a promis că va ataca masiv „factorii de luare a deciziilor” din Kiev.

Pe de altă parte, această întâlnire reflectă eforturile Europei de a relansa demersurile diplomatice și de a se implica mai profund în procesul de pace. Umerov a sosit la Berlin direct de la Bruxelles, unde purtase anterior discuții cu Comisia Europeană pe teme de apărare.

Purtătoarea de cuvânt a lui Umerov, Diana Davitian, a confirmat jurnaliștilor prezența delegației ucrainene la Berlin. În cadrul acestei întâlniri secrete, părțile au discutat probleme de securitate, procesul de negocieri și cooperarea în domeniul apărării dintre Ucraina și Germania, inclusiv implementarea Acordului privind dronele.

Recomandările autorului: