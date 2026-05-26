Crin Antonescu: „Istoria se falsifică sau se uită. Nu poți să îi ștergi unui om memoriile”

Invitat la Marius Tucă Show, Crin Antonescu a vorbit despre cum propaganda zilelor noastre a reușit să spele creierul oamenilor. Acesta a început prin a spune că unui om i se poate lua averea, libertatea, dar nu datele esențiale umanității lui. Dacă ștergi identitatea și memoria unui om, acela este un om distrus. Politicianul afirmă că propaganda de azi a reușit ce nu au reușit regimurile totalitare. Propaganda de azi a reușit să ucidă identitatea oamenilor, să le ia istoria și memoriile.
„Bătălia este teribilă. Pentru că unui om poți să iei averea, poți să iei temporar libertatea. El rămâne cu datele esențiale ale umanității lui. Dacă ai șters identitatea și mai ales memoria, ăsta este bătălia în jurul memoriei și a istoriei. Istoria se falsifică sau istoria se uită. Noi creștem, am crescut generații numai cu propagandă. Dar propaganda niciodată n-a construit un tip uman, decât pur și simplu o comandă… Omul nou. Omul nou este mutilat din punct de vedere spiritual, din punct de vedere cultural și din punct de vedere uman. Pur și simplu. Noi, de fapt, această bătălie o avem de dat. Propaganda asta reușește, pentru că reușește acolo unde n-a reușit forța brută și criminală a bolșevicilor. Unde n-au reușit regimurile totalitare prin cele mai cumplite mijloace. Adică au ajuns să omoare omul, dar nu să-i spele creierul. Au reușit să-i distrugă familia, să-i distrugă cariera, să îi ia tot, dar nu această umanitate. Acum, însă, se petrece și, repet… Acum nu vorbesc de România, România e, din păcate, la margine și e în consecință. Este o luptă pe care, cum să spun, n-am putut-o identifica foarte exact decât ceva mai recent, dar care se duce de niște decenii.”, a explicat politicianul.