Crin Antonescu: „Istoria se falsifică sau se uită. Nu poți să îi ștergi unui om memoriile”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Crin Antonescu, politician, istoric și fost președinte al PNL, a vorbit despre cum propaganda zilelor noastre a reușit să spele creierul oamenilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Crin Antonescu: „Propaganda asta reușește, pentru că reușește acolo unde n-a reușit forța brută și criminală a bolșevicilor. Unde n-au reușit regimurile totalitare prin cele mai cumplite mijloace. Adică au ajuns să omoare omul, dar nu să-i spele creierul. Au reușit să-i distrugă familia, să-i distrugă cariera, să îi ia tot, dar nu această umanitate. Este o luptă pe care, cum să spun, n-am putut-o identifica foarte exact decât ceva mai recent, dar care se duce de niște decenii.”

Invitat la Marius Tucă Show, Crin Antonescu a vorbit despre cum propaganda zilelor noastre a reușit să spele creierul oamenilor. Acesta a început prin a spune că unui om i se poate lua averea, libertatea, dar nu datele esențiale umanității lui. Dacă ștergi identitatea și memoria unui om, acela este un om distrus. Politicianul afirmă că propaganda de azi a reușit ce nu au reușit regimurile totalitare. Propaganda de azi a reușit să ucidă identitatea oamenilor, să le ia istoria și memoriile.