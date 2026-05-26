Crin Antonescu: „Există o dorință radicală de a suprima vocea celuilalt. Este o mișcare bolșevică”

Andrei Rosz
În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Crin Antonescu, politician, istoric și fost președinte al PNL, a vorbit despre cum există o dorință radicală de a suprima vocea celuilalt. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Crin Antonescu: „Anii 1990-2000, domnule, n-au fost scutiți de tensiune, de conflict politic. Nu vorbea tată cu fiul, se certau mama cu copilul, în familie. Dar această dorință arzătoare de a nu mai auzi măcar vocea celuilalt sau o voce care nu-i de acord cu tine, eu n-am mai asistat la asemenea chestie.

Invitat la Marius Tucă Show, Crin Antonescu a vorbit despre cum există o dorință radicală de a suprima vocea celuilalt. Acesta a început prin a spune că în mediu online se acutizează acest sindrom al suprimării altor păreri. Politicianul menționează că nici anii 1990 nu au fost lipsiți de tensiuni politice care destrămau familii. Dar fenomenul acesta de exterminare a oricărei păreri diferite este o noutate bolnăvicioasă.

„Ceea ce ceea ce constat eu din ce în ce mai insistent, mai uitându-mă… Că, mă rog, am început să fac și eu prostii din astea. Mă las prins în jocuri mici. Mai uitându-mă pe Facebook, mai uitându-mă pe, mă rog, adnotările, ca să spun așa, și comunicările diverșilor cetățeni, ba chiar și formatori de opinie… Acuma nu mai e suficient că cineva spune că n-ai dreptate. Acum, pur și simplu trebuie să dispari. Trebuie să nu te mai auzi. Ce mai caută Antonescu, dacă a pierdut alegerile, să mai vorbească? De ce nu sunt dați afară ăia unii? O listă din PNL, mă rog, acolo are o logică. E partid, să se dea afară între ei… De ce mai emite pe unde emite… Pe unde emiteți voi: tu, Cristoiu și cine mai vorbește urât. Adică această dorință din ce în ce mai radicală, mai nebunească de a suprima și vocea celui. Asta e o chestie bolșevică și tot ceea ce vezi este bolșevic. Marius, dar totuși îți reamintesc ceea ce știi foarte bine, pentru că ai trăit la fel de intens. Anii 1990-2000, domnule, n-au fost scutiți de tensiune, de conflict politic. Nu vorbea tată cu fiul, se certau mama cu copilul, în familie. Dar această dorință arzătoare de a nu mai auzi măcar vocea celuilalt sau o voce care nu-i de acord cu tine, eu n-am mai asistat la asemenea chestie.”, a explicat politicianul.

