Reactoarele mici modulare (SMR). Cum poate deveni România exportatoare de expertiză nucleară pentru întreaga Europă

Virgil Popescu: Am fost, sunt și voi fi un susținător al energiei nucleare. Proiectele pe care le-am demarat, ca ministru al Energiei, au avut 2 mari obiective în vedere: SECURITATE și INDEPENDENȚĂ ENERGETICĂ. De aceea, am crezut și cred în continuare în proiectul SMR (reactoarelor modulare de mici dimensiuni) de la Doicești, declară , în prezent, europarlamentar din partea Partidului Național Liberal. A fost ministru al Energiei în perioada 2019–2023, în mai multe guverne succesive.

România se află în etape avansate de consolidare a aportului de energie nucleară din mixul energetic național. Am deblocat proiectul de construcție a reactoarelor 3 și 4, am renunțat la contractul cu chinezii și am cooptat parteneri strategici importanți, am realizat parteneriatul strategic cu SUA în domeniul energiei și am pus bazele proiectului reactoarelor modulare de mici dimensiuni, declară fostul ministru.

Am încercat să asigur și materiile necesare, prin decizia de a avea un circuit nuclear integrat. Ce am făcut concret pentru circuitul nuclear integrat?

Nuclearelectrica este într-un parteneriat cu americanii

Am creat cadrul pentru preluarea Uzinelor E și R de la Feldioara, închizând lanțul: producerea elementului necesar – dioxid de uraniu – pentru combustibilul nuclear care ajunge în Centrala de la Cernavodă, unde se produce energia electrică.

Astăzi, pe acest fundament, Nuclearelectrica este într-un parteneriat cu Critical Metals – o companie americană – pentru procesarea metalelor critice provenite din SUA în România, esențiale pentru industria de tehnologie, energie verde și apărare. De asemenea, am transferat licența de exploatare a noului zăcământ de uraniu, de la mina din județul Neamț, la Nuclearelectrica, protejând-o astfel în vederea deschiderii, afirmă Popescu.

Proiectului construcției unităților 3 și 4 de la Cernavodă

Parteneriatul strategic pe care îl avem cu SUA în domeniul energiei cuprinde și proiectul SMR, care, atenție, a fost demarat în administrația Trump, continuat de administrația Biden și susținut în continuare de administrația Trump.

Asta ne arată că există susținere transpartinică pentru acest proiect. Totodată, proiectul reactoarelor modulare mici de la Doicești este complementar proiectului construcției unităților 3 și 4 de la Cernavodă. Iar decizia de a opta pentru modelul de SMR pe care îl vom construi la Doicești a venit cu o rațiune practică: să reutilizăm combustibilul de la SMR-uri la reactoarele de la Cernavodă.

Programul în zece pași

Factual au existat următoarele etape:

1. Martie 2019 – Nuclearelectrica semnează un memorandum de înțelegere cu compania NuScale Power pentru explorarea opțiunilor de a dezvolta un proiect SMR (reactoare modulare mici) în România. Am fost printre primii. Compania a semnat documente similare cu entități din Bulgaria, Polonia, Cehia și Ucraina.

2. Noiembrie 2021 – în cadrul COP26 Glasgow, în calitate de ministru al Energiei m-am întâlnit cu John Kerry (trimisul special al președintelui Biden pe schimbări climatice). Am transmis împreună cu mesaj politic puternic de susținere a proiectului și tot atunci US Trade Development Agency a anunțat un grant de peste 1 milion de dolari pentru selecția amplasamentului.

3. Iunie 2022 –pentru prima oară în istorie un președinte american anunță public susținerea unui proiect în România. Da, exact proiectul SMR de la Doicești.

4. Proiectul nostru româno-american avea să fie un deschizător de drum pentru, atenție, mobilizarea a 600 de miliarde de dolari din partea SUA direcționați în proiecte de energie cu zero emisii și într-un program strategic de înlocuire a cărbunelui cu acest tip de reactoare modulare de mici dimensiuni.

5. Martie 2023 – studiile preliminare arată că Doicești este amplasamentul cel mai potrivit, în principal pentru că înlocuiește practic o centrală pe cărbune (model folosit și în SUA), dar mai ales pentru că are acces facil și robust la SEN și sursă de apă în proximitate.

6. Mai 2023 – începe prima etapă a studiilor FEED (Front End Engineering and Design) și compania Fluor, constructor global de infrastructură energetică intră în proiect.

Fluor este compania care a investit enorm în NuScale Power, alături de guvernul american. Important: Tehnologia este în dezvoltare din 2013 și este prima care a primit două aprobări de la Nuclear Regulatory Commitee din SUA, atât pentru modului de 55 MW cât și pentru cel de 77 MW.

7. Noiembrie 2023 – singurul proiect SMR din SUA, cu tehnologie NuScale, este anulat. Anularea Carbon Free Power Project a fost o lovitură majoră pentru dezvoltatorul american care a pierdut major la bursă.

Doar că, surpriză: de la numai 2$ pe acțiune valoarea a crescut în 2024 la peste 40$. De ce? Pentru că au fost anunțate noi proiecte și începutul fabricării reactoarelor de către operatorul industrial DOOSAN din Coreea de Sud. Încet, dar sigur, lanțurile industriale se creează.

8. Martie 2024 – ambasadoarea SUA în România participă la un eveniment organizat la Doicești în cadrul căruia anunță intenția de a investi major în proiect. Sumele avansate atunci se ridicau la 4 miliarde de dolari, prin US Exim și Corporația Internațională de Finanțare a Dezvoltării (DFC).

9. În 2024 au existat o serie de amânări din partea României, inclusiv din partea reprezentanților ministerului Energiei care nu au aprobat trecerea la fazele următoare ale proiectului. Momentele au fost depășite ulterior când a fost semnată și inițiată Faza 2 din etapa FEED.

10. În 2025, la final, România ia decizia finală de investiție în proiect, pe baza studiilor inițiale prezentate și sub rezerva obținerii unor surse de finanțare robuste pe plan internațional.

Proiectul de la Doicești aduce inovație în Europa

Chiar dacă nu eu am aprobat ca ministru al Energiei banii pentru acest proiect, ci colegii mei miniștrii care m-au precedat (în 2024 – 2025 – 2026 în diverse etape), probabil și eu aș fi făcut exact la fel.

Avem în continuare șansa ca prin proiectul de la Doicești să fim cei care aducem inovație în Europa. Mai mult chiar, Uniunea Europeană, prin vocea Comisiei Europene, a prezentat recent strategia pentru dezvoltarea și implementarea reactoarelor modulare mici (SMR) în Europa (care a fost deja transmisă Parlamentului României), încheie Virgil Popescu.