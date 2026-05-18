Echipa filmului „Fiord", în frunte cu regizorul Cristian Mungiu și actorul Sebastian Stan, a strălucit pe covorul roșu de la Cannes

Echipa filmului „Fiord”, în frunte cu regizorul Cristian Mungiu și actorul Sebastian Stan, a strălucit pe covorul roșu de la Cannes

Cristian Mungiu revine la Festivalul de Film de la Cannes cu al cincilea film consecutiv selectat în competiția pe Croazetă. „Fiord” este primul lungmetraj artistic în limba engleză a cineastului român, premiat în urmă cu 2 decenii cu Palme d’Or pentru filmul cut „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”. Este singurul român  care a obținut acest premiu. El a mai obținut trofeiul pentru scenariu în 2012 pentru filmul „După dealuri” și un premiu pentru regie în 2016, pentru filmul „Bacalaureat”. 

Sebastian Stan, actorul de origine română care face parte din distribuția filmului „Fiord”, a vorbit alături de Crisitan Mungiu pentru Știrile PRO TV.

Întrebat de ce a realizat filmul în limba engleză, regizorul Cristian Mungiu a răspuns:

„Mai interesant e că e și primul film al lui Sebastian în română și reușește să facă asta în același timp. Povestea ne servea pe amândoi, încercam să lucrăm de 10 ani împreună și pentru mine era foarte important să lucrez cu Sebastian și să fac acest pas, fără de care trebuie să mărturisesc, nu puteam să filmez în Norvegia. E un film cu un buget și mai mare, și față de toate Cannes-urile la care am fost, prezența unui star de talia lui Sebastian și de talia Renatei aduce foarte multe interes. Nu am fost niciodată favoriți până acum, dar e o premieră și pentru noi.”

Actorul Sebastian Stan s-a declarat încântat de experiența de a fi îndrumat de un regizor român.

„A fost nemaipomenit. Adică am fost și trist când am terminat, dar cu echipa română m-am simțit foarte îmbrățișat și bine venit ca într-o familie, dar încă am emoții când mâ gândesc. Eu nu am văzut filmul, dar dacă am încredere în cineva o să fie omul ăsta, deci nu e nicio problemă.”

Filmul Fiord (Fjord în limba engleză) se lansează azi, 18 mai, la Cannes, distribuit de Goodfellas, editat de Mircea Olteanu și regizat de Cristian Mungiu.

Actorii principali din distribuție sunt Sebastian Stan și actrița norvegiană Renate Reinsve.

Poestea filmului este despre familia Gheorghiu, cu un tată român și o mamă norvegiană, care a decis să se mute într-un sat norvegian. Cei doi se confruntă cu o viață haotică din cauza comportamentului copilului lor.

Sursa Foto: Instagram, festivaldecannes 

