Prima pagină » Știri politice » Grindeanu acuză: „Bolojan nu a luat în calcul măsurile de relansare economică”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, l-a acuzat, luni, într-o intervenție la România TV, pe premierul Ilie Bolojan nu a ținut cont de relansare economică propuse de social-democrați. De asemenea, oficialul susține că regretă faptul că „l-a lăsat prea mult” pe Bolojan să „guverneze prost”. 

Sorin Grindeanu a spus că doar o parte din măsurile de relansare economică au fost aprobate „cu forța” în luna februarie. Acesta a invocat cifrele alarmante publicate de Institutul Național de Statistică (INS) privind inflația și evoluția economică, o inflație de aproape 11%, scăderea PIB-ului și deteriorarea principalilor indicatori macroeconomici.

„Regret că nu am făcut această schimbare de direcție mai repede. Noi am realizat că direcția economică este greșită și am prezentat măsuri de relansare economică care nu au fost luate în seamă de către Ilie Bolojan, aprobate, parte din ele, cu forță, în februarie. Și am ajuns, săptămâna trecută, să ne spună INS-ul că avem o inflație din două cifre, aproape 11%, că avem scădere de PIB, că aproape toți indicatorii macro-economici sunt în cap.

Liderul PSD a mai spus că și-a cerut scuze public pentru faptul că românii „trăiesc mai prost” și a subliniat că Executivul condus de Ilie Bolojan a gestionat greșit economia.

Regret că nu am făcut această schimbare de direcție mai repede și pt asta eu mi-am cerut scuze public, pentru că românii trăiesc mai prost și fiindcă că l-am lăsat prea mult pe Ilie Bolojan să guverneze prost”, a spus Sorin Grindeanu. 

