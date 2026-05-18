Donald Trump a declarat într-o postare de pe Truth Social că a decis să amâne un atac militar american planificat asupra Iranului, la 40 de zile de la începerea armistițiului cu Teheran.

Liderul de la Casa Albă spune că a fost rugat de liderii Qatarului, Arabiei Saudite și Emiratelor Arabe Unite să nu atace Iranul și să continue negocierile.

Atacul este anulat deocamdată, dar spune că armata americană rămâne pregătită să lanseze imediat un atac la scară largă dacă negocierile eșuează.

Trump insistă că va accepta un acord de pace numai dacă Iranul renunță la programul nuclear pentru dezvoltarea armelor atomice.

„Am fost rugat de Emirul Qatarului, Tamim bin Hamad Al Thani, Prințul Moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman Al Saud, și Președintele Emiratelor Arabe Unite, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, să amân atacul nostru militar planificat asupra Republicii Islamice Iran, care era programat pentru mâine, întrucât acum au loc negocieri serioase și că, în opinia lor, ca Mari Lideri și Aliați, se va încheia un Acord care va fi foarte acceptabil pentru Statele Unite ale Americii, precum și pentru toate țările din Orientul Mijlociu și nu numai.Acest Acord va include, important, FĂRĂ ARME NUCLEARE PENTRU IRAN! Pe baza respectului meu pentru liderii menționați mai sus, i-am instruit pe Secretarul de Război, Pete Hegseth, pe Președintele Statului Major Interarme, Generalul Daniel Caine, și pe Armata Statelor Unite să NU efectueze atacul programat asupra Iranului mâine, ci i-am instruit, de asemenea, să fie pregătiți să continue cu un atac complet, la scară largă, asupra Iranului, imediat dacă nu se ajunge la un Acord acceptabil.”