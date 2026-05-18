Prima pagină » Actualitate » Ciprian Ciucu, după ce Sorin Grindeanu l-a numit „zombi politic” pe Ilie Bolojan: „Lipsă de decență, lipsă de respect, infantilism”

Ciprian Ciucu, după ce Sorin Grindeanu l-a numit „zombi politic” pe Ilie Bolojan: „Lipsă de decență, lipsă de respect, infantilism”

Ciprian Ciucu (d)
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu (prim-vicepreședinte PNL), i-a dat la replica președintelui PSD, Sorin Grindeanu, care a spus că premierul interimar Ilie Bolojan e un „zombie politic” și că „se agață de funcție”. „Lipsă de decență, lipsă de respect, infantilism, a spus Ciucu, luni seară, la Digi 24.

Vezi galeria foto
3 poze

Ciprian Ciucu (ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO)

„Apropo de zombi politici, Ilie Bolojan se bucură în aceste zile de încrederea românilor. Are, conform cercetărilor sociologice, destul de multă încredere din partea multor români. Zombi politic este acela care are cotă de încredere cu o cifră, sub 10%. Cine a avut o guvernare demnă nu poate fi numit un zombi politic. Din punctul meu de vedere, Ilie Bolojan are un viitor politic foarte bun în față. Pe unde mergem, oamenii vin și ne încurajează și ne spun: «Gata, ajunge, nu mai guvernați cu PSD!». Și aici sunt câteva argumente, nu numai așa, să te împotrivești. Primul argument este că PSD a fugit de răspundere, nu și-a asumat șeful guvernării Ciucă-Ciolacu. Noi am făcut acest lucru, ne-am asumat partea noastră de vină repetat – unu la mână. Doi la mână, noi, asumând vina pe care am avut-o în acea guvernare PSD-PNL, ne-am pus pe treabă prin Ilie Bolojan și guvernul său să îndreptăm ceea ce am greșit. Ei n-au recunoscut că au greșit și nu au susținut guvernarea. Trei: acea coaliție foarte mare 60% PNL-PSD a lăsat loc partidelor de tip AUR să se manifeste și atunci avem de suferit cu toții.

„De ce se așteaptă soluții de la Partidul Național Liberal, care nu a creat această criză?”

Deci, din punctul nostru de vedere, o separare pe termen lung și foarte lung, foarte foarte lung de PSD face bine democrației din România și sistemului nostru politic. Pentru că noi vrem să ne întărim în opoziție. Noi trebuie să ne reformăm partidul, trebuie să creștem o nouă generație de politicieni care să fie mai competenți și mai integri și să ne putem asuma guvernarea mai târziu. În acest moment, ei au probat că au o coaliție. De ce se așteaptă soluții de la Partidul Național Liberal, care nu a creat această criză? Întotdeauna vedem – sau tind ei să uite – cine a creat această criză: niște minți luminate de la PSD. Trebuie să fie expuși, trebuie să fie invitați de către domnul președinte Nicușor Dan să formeze guvernul”, a spus Ciucu, la Digi 24.

Autorul mai recomandă:

Ciprian Ciucu: Calculele trebuie să fie la Cotroceni, la Nicușor Dan și la Grindeanu, care au dărâmat acest guvern

Ciucu denunță un complot între o parte din PNL și PSD pentru a-l da jos pe Bolojan

Ciprian Ciucu: „Infrastructura colapsează. Îmi asum înjurăturile”. Primarul Capitalei anunță că „vor urma 4-5 ani de șantiere”

Ciucu, întrebat dacă îl vede pe Predoiu în funcția de premier: „Nu are nivelul de încredere de care se bucură Bolojan”

Ce condiții anunță Ciprian Ciucu pentru ca PNL să revină la guvernare

Recomandarea video

Citește și

PROIECT DE LEGE Schimbare majoră la emiterea facturilor de telefonie mobilă. Ce prevede un proiect de lege votat deja de senatori
22:54
Schimbare majoră la emiterea facturilor de telefonie mobilă. Ce prevede un proiect de lege votat deja de senatori
VIDEO Universitatea Craiova și-a prezentat trofeele în fața suporterilor. Jucătorii au ajuns în centrul orașului cu un autocar descoperit
21:19
Universitatea Craiova și-a prezentat trofeele în fața suporterilor. Jucătorii au ajuns în centrul orașului cu un autocar descoperit
NEWS ALERT Un incendiu puternic a izbucnit în Bragadiru la un depozit uriaș de cauciucuri. Ce transmite mesajul RO-Alert
20:21
Un incendiu puternic a izbucnit în Bragadiru la un depozit uriaș de cauciucuri. Ce transmite mesajul RO-Alert
FLASH NEWS Grindeanu spune ca Bolojan îl sabotează pe Nicușor Dan: „Se află în campania prezidențială pentru 2030”
20:10
Grindeanu spune ca Bolojan îl sabotează pe Nicușor Dan: „Se află în campania prezidențială pentru 2030”
Criza demografică nu are legătură doar cu problemele economice. Cercetătorii au descoperit și alți factori care stau la baza crizei natalității
20:00
Criza demografică nu are legătură doar cu problemele economice. Cercetătorii au descoperit și alți factori care stau la baza crizei natalității
ECONOMIE RO e-Factura nu va mai fi obligatorie pentru persoanele fizice. Nazare: Obligativitatea urma să intre în vigoare de la 1 iunie
19:52
RO e-Factura nu va mai fi obligatorie pentru persoanele fizice. Nazare: Obligativitatea urma să intre în vigoare de la 1 iunie
Mediafax
Ciucu: Președintele ne-a întrebat ce părere avem de un tehnocrat. I-am spus că proastă
Digi24
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru Bulgaria
Cancan.ro
Gestul NEAȘTEPTAT făcut de tatăl lui Rareș Cojoc, după ce a aflat că fiul său divorțează de Andreea Popescu. Abia acum s-a aflat!
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Adevarul
Calvarul ucrainenilor care țin piept rușilor în „zona morții” din tranșee subterane. „Frontul s-ar prăbuși fără noi”
Mediafax
Aceasta e fișa de vot! Cum au notat membrii juriului din Moldova prestația Alexandrei Căpitănescu
Click
Cătălin Măruță, dezvăluiri tulburătoare despre tatăl lui. Cum a ajuns să-l cunoască cu adevărat abia după ce a murit: „Eram la priveghi”
Digi24
Ce va face PNL dacă Nicușor Dan propune un premier tehnocrat. Emil Boc: „Lucrurile sunt foarte clare”
Cancan.ro
Noi informații despre Alexandru, băiețelul de 5 ani găsit în pădure după 48 de ore. ANUNȚUL făcut de medici
Ce se întâmplă doctore
Imagine virală cu o legendă a muzicii românești. O recunoști pe fetița din fotografie?
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Trebuie să faci ITP la motocultor dacă circuli cu el pe drumurile publice?
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Râzi cu lacrimi
Bancuri cu şoferi: – Ți-am zis că nu e ok cu BMW-ul pe linia de tramvai...
Descopera.ro
O furtună solară ucigașă de acum 800 de ani, descoperită în arbori antici
CONTROVERSĂ Fosta cancelară germană Angela Merkel critică UE pentru că nu reia dialogul diplomatic cu Rusia
22:50
Fosta cancelară germană Angela Merkel critică UE pentru că nu reia dialogul diplomatic cu Rusia
FLASH NEWS Trump dezvăluie că a anulat reluarea atacurilor asupra Iranului la solicitările monarhiilor din Golf: „Atacurile erau programate pentru mâine”
22:18
Trump dezvăluie că a anulat reluarea atacurilor asupra Iranului la solicitările monarhiilor din Golf: „Atacurile erau programate pentru mâine”
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 19 mai, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 19 mai, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
CINEMA Echipa filmului „Fiord”, în frunte cu regizorul Cristian Mungiu și actorul Sebastian Stan, a strălucit pe covorul roșu de la Cannes
21:49
Echipa filmului „Fiord”, în frunte cu regizorul Cristian Mungiu și actorul Sebastian Stan, a strălucit pe covorul roșu de la Cannes
ȘTIINȚĂ Oamenii de știință au descoperit o „scurtătură” către Lună care ar putea reduce consumul de combustibil în misiunile spațiale
21:46
Oamenii de știință au descoperit o „scurtătură” către Lună care ar putea reduce consumul de combustibil în misiunile spațiale
FLASH NEWS Grindeanu acuză: „Bolojan nu a luat în calcul măsurile de relansare economică”
21:19
Grindeanu acuză: „Bolojan nu a luat în calcul măsurile de relansare economică”

Cele mai noi

Trimite acest link pe