Fosta cancelară germană Angela Merkel critică UE pentru că nu reia dialogul diplomatic cu Rusia

Fosta cancelară a Germaniei, Angela Merkel, a criticat Uniunea Europeană că nu-și folosește influența diplomatică pentru a încheia invazia rusă a Ucrainei la scară largă.

Merkel a mai spus că nu ar fi persoana potrivită pentru a reprezenta Europa la discuțiile cu Kremlinul, deoarece nu deține nicio putere.

„Cred că sprijinul militar pe care l-am oferit până acum este absolut corect. De asemenea, cred că este corect să facem mult mai mult pentru a crea un efect de descurajare dincolo de sprijinul nostru pentru Ucraina. Ceea ce regret este că, în opinia mea, Europa nu își folosește suficient potențialul diplomatic”, a declarat Merkel într-un interviu acordat postului public de televiziune WDR, potrivit Politico.

„Nu este suficient ca [președintele american Donald] Trump să mențină contactul cu Rusia”, a adăugat ea.

