Prima pagină » Știri externe » Fosta cancelară germană Angela Merkel critică UE pentru că nu reia dialogul diplomatic cu Rusia

Fosta cancelară germană Angela Merkel critică UE pentru că nu reia dialogul diplomatic cu Rusia

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Fosta cancelară a Germaniei, Angela Merkel, a criticat Uniunea Europeană că nu-și folosește influența diplomatică pentru a încheia invazia rusă a Ucrainei la scară largă. 

Merkel a mai spus că nu ar fi persoana potrivită pentru a reprezenta Europa la discuțiile cu Kremlinul, deoarece nu deține nicio putere.

„Cred că sprijinul militar pe care l-am oferit până acum este absolut corect. De asemenea, cred că este corect să facem mult mai mult pentru a crea un efect de descurajare dincolo de sprijinul nostru pentru Ucraina. Ceea ce regret este că, în opinia mea, Europa nu își folosește suficient potențialul diplomatic”, a declarat Merkel într-un interviu acordat postului public de televiziune WDR, potrivit Politico.

„Nu este suficient ca [președintele american Donald] Trump să mențină contactul cu Rusia”, a adăugat ea.

Sursa Foto: Shutterstock

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Mediafax
Ciucu: Președintele ne-a întrebat ce părere avem de un tehnocrat. I-am spus că proastă
Digi24
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru Bulgaria
Cancan.ro
Gestul NEAȘTEPTAT făcut de tatăl lui Rareș Cojoc, după ce a aflat că fiul său divorțează de Andreea Popescu. Abia acum s-a aflat!
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Adevarul
Calvarul ucrainenilor care țin piept rușilor în „zona morții” din tranșee subterane. „Frontul s-ar prăbuși fără noi”
Mediafax
Aceasta e fișa de vot! Cum au notat membrii juriului din Moldova prestația Alexandrei Căpitănescu
Click
Cătălin Măruță, dezvăluiri tulburătoare despre tatăl lui. Cum a ajuns să-l cunoască cu adevărat abia după ce a murit: „Eram la priveghi”
Digi24
Ce va face PNL dacă Nicușor Dan propune un premier tehnocrat. Emil Boc: „Lucrurile sunt foarte clare”
Cancan.ro
Noi informații despre Alexandru, băiețelul de 5 ani găsit în pădure după 48 de ore. ANUNȚUL făcut de medici
Ce se întâmplă doctore
Imagine virală cu o legendă a muzicii românești. O recunoști pe fetița din fotografie?
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Trebuie să faci ITP la motocultor dacă circuli cu el pe drumurile publice?
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Râzi cu lacrimi
Bancuri cu şoferi: – Ți-am zis că nu e ok cu BMW-ul pe linia de tramvai...
Descopera.ro
O furtună solară ucigașă de acum 800 de ani, descoperită în arbori antici
VIDEO Temutul infractor păgubos, Vasile Rodideal, a fost extrădat din Rusia în România
23:42
Temutul infractor păgubos, Vasile Rodideal, a fost extrădat din Rusia în România
FLASH NEWS Sorin Grindeanu comentează dezvăluirile Gândul despre nunta lui Abrudean. „Beneficiarii contractului sunt cei care au fost la nuntă”
22:58
Sorin Grindeanu comentează dezvăluirile Gândul despre nunta lui Abrudean. „Beneficiarii contractului sunt cei care au fost la nuntă”
PROIECT DE LEGE Schimbare majoră la emiterea facturilor de telefonie mobilă. Ce prevede un proiect de lege votat deja de senatori
22:54
Schimbare majoră la emiterea facturilor de telefonie mobilă. Ce prevede un proiect de lege votat deja de senatori
REACȚIE Ciprian Ciucu, după ce Sorin Grindeanu l-a numit „zombi politic” pe Ilie Bolojan: „Lipsă de decență, lipsă de respect, infantilism”
22:17
Ciprian Ciucu, după ce Sorin Grindeanu l-a numit „zombi politic” pe Ilie Bolojan: „Lipsă de decență, lipsă de respect, infantilism”
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 19 mai, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 19 mai, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
ȘTIINȚĂ Oamenii de știință au descoperit o „scurtătură” către Lună care ar putea reduce consumul de combustibil în misiunile spațiale
21:46
Oamenii de știință au descoperit o „scurtătură” către Lună care ar putea reduce consumul de combustibil în misiunile spațiale

Cele mai noi

Trimite acest link pe