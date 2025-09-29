SALUBRIZARE Sector 5 încurajează educația ecologică. „Respectul față de natură este o investiție directă în sănătatea comunităţii” (P)

Reprezentanții Salubrizare 5 lansează o inițiativă de conștientizare a importanței salubrizării și reciclării, îndreptată către locuitorii sectorului.

Compania Salubrizare Sector 5 derulează un program de conștientizare ecologică ce urmărește implicarea cetățenilor în protejarea mediului.

INFORMARE

Învățăm despre protecţia mediului prin campanii şi cursuri, ca fiecare să ştie paşii simpli pentru un oraș curat. Respectul față de natură este o investiție directă în sănătatea comunităţii.

IMPLICARE

Participăm la acțiuni de voluntariat, plantăm un copac, strângem gunoaiele, ajutăm la curățenie, arătând astfel că fiecare gest al nostru contează pentru comunitate.

RECICLARE

Separăm deşeurile corect: plastic, hârtie, sticlă, metal, pentru a reduce poluarea și a transforma gunoiul în resurse utile.

DURABILITATE

Prin educaţie şi acţiuni constante, construim o comunitate sănătoasă şi un mediu curat, moştenire valoroasă pentru generațiile viitoare.

Foto: Shutterstock

RECOMANDAREA AUTORULUI: