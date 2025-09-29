SALUBRIZARE Sector 5: Ponturi pentru colectarea deșeurilor biodegradabile (P)

Reprezentanții Salubrizare 5 vin cu recomandări pentru locuitori privind colectarea deșeurilor biodegradabile, în cadrul programului de reciclare.

FOLOSEȘTE UN RECIPIENT SEPARAT

Păstrează deșeurile biodegradabile într- un container cu capac.

Evită plasticul alege ambalaje din hârtie sau pungi compostabile.

AI GRIJĂ CE ARUNCI ORGANIC

Se colectează: resturi alimentare, coji de fructe şi legume, zat de cafea.

Nu arunca: ulei, carne, lactate, oase.

RESPECTĂ PROGRAMUL DE COLECTARE

Scoate biodeşeurile la timp, conform programului de colectare din zona ta.

În acest fel, menții curățenia străzii şi eviți mirosurile neplăcute.

REDU MIROSURILE NEPLACUTE

Pune hârtie sau frunze uscate peste resturi.

Golește recipientul des ca să eviți fermentarea.

IGIENIZEAZĂ PERIODIC RECIPIENTUL

Spală containerul pentru biodeşeuri cel puţin o dată pe săptămână.

Un recipient curat previne apariția insectelor şi păstrează igiena.

