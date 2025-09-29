SALUBRIZARE Sector 5: Ponturi pentru colectarea deșeurilor biodegradabile (P)

Reprezentanții Salubrizare 5 vin cu recomandări pentru locuitori privind colectarea deșeurilor biodegradabile, în cadrul programului de reciclare.
FOLOSEȘTE UN RECIPIENT SEPARAT
- Păstrează deșeurile biodegradabile într- un container cu capac.
- Evită plasticul alege ambalaje din hârtie sau pungi compostabile.
AI GRIJĂ CE ARUNCI ORGANIC
- Se colectează: resturi alimentare, coji de fructe şi legume, zat de cafea.
- Nu arunca: ulei, carne, lactate, oase.
RESPECTĂ PROGRAMUL DE COLECTARE
- Scoate biodeşeurile la timp, conform programului de colectare din zona ta.
- În acest fel, menții curățenia străzii şi eviți mirosurile neplăcute.
REDU MIROSURILE NEPLACUTE
- Pune hârtie sau frunze uscate peste resturi.
- Golește recipientul des ca să eviți fermentarea.
IGIENIZEAZĂ PERIODIC RECIPIENTUL
- Spală containerul pentru biodeşeuri cel puţin o dată pe săptămână.
- Un recipient curat previne apariția insectelor şi păstrează igiena.
Foto: Shutterstock
RECOMANDAREA AUTORULUI: