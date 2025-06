Secretul „nemuririi” lui Ion Iliescu. Ce sfaturi are fostul președinte în vârstă de 95 de ani

Secretul „nemuririi” lui Ion Iliescu. Deși are o vârstă înaintată, fostul șef de stat se ține bine, chiar și după vizita la Spitalul SRI.

Secretul „nemuririi” lui Ion Iliescu

În data de 3 martie, Ion Iliescu a împlinit frumoasa vârstă de 95 de ani. Care este secretul longevității sale? Fostul președinte al României nu s-a ferit de bucuriile vieții, scrie fanatik.ro.

Ion Iliescu a fost internat, recent, în spital, dar acum se simte mai bine. Acesta a mărturisit cândva că pune accentul pe echilibru în alimentație și nu face excese.

Obiceiurile sale personale sunt dictate de moderație.

„Nu am abuzat de nimic în viață, am avut ceea ce se numește justa măsură în tot și toate. Nu mi-am refuzat bucurii, nici nu mi-am produs excese. Acum, că mă gândesc la felul în care au trecut anii, cred că am atins vârsta senioratului profund, și în politică, și în viața personală, mixând două ingrediente: mentalități occidentale și un spirit estic.

Există o diferență notabilă între a supraviețui și a trăi: aceasta este, fără îndoială, lecția mare a stângii. Dar nu o spun aici citând un principiu marxist, nicidecum. Ci mai degrabă observând pragmatic că dacă ai o mentalitate vitală bazată pe minima rezistență nu poți ajunge prea departe”, a declarat Ion Iliescu.

Sfaturile lui Ion Iliescu pentru o viață lungă

Ion Iliescu a mai spus că nu are un secret „universal” pentru longevitate, dar duce o viață echilibrată, cu alimentație potrivită.

Pentru fostul președinte, sănătatea mintală este la fel de importantă ca cea fizică.

„Pe de altă parte, nu cred că cineva poate atinge o vârstă matusalemică fără sănătate mintală. Astăzi da, toată lumea aspiră către well-being, dar și asta e o temă a stângii, îmi pare rău să dezamăgesc progresiștii de dreapta.

Marcuse, în 1967, țin minte și acum notele de lectură pe care le făceam, a publicat un eseu despre agresivitatea societăților industriale avansate, sau așa-ziselor societăți afluente. Observa că pe măsură ce cantitatea de bunuri „neproductive”, „neprofitabile” crește, crește și standardul de viață pentru comunitățile dezavantajate, dar asta nu e suficient ca să trăiești „normal”, a mai spus Iliescu.