Prima pagină » EXCLUSIV » Cum și-a plănuit moartea la metrou o femeie de 36 de ani din București. Detalii terifiante într-un caz de sinucidere în stația Crângași. „S-a ascuns la întuneric, apoi s-a pus în fața trenului”

Cum și-a plănuit moartea la metrou o femeie de 36 de ani din București. Detalii terifiante într-un caz de sinucidere în stația Crângași. „S-a ascuns la întuneric, apoi s-a pus în fața trenului”

30 dec. 2025, 05:00, EXCLUSIV
Cum și-a plănuit moartea la metrou o femeie de 36 de ani din București. Detalii terifiante într-un caz de sinucidere în stația Crângași. „S-a ascuns la întuneric, apoi s-a pus în fața trenului”

Surse din cadrul Metrorex au dezvăluit pentru Gândul detalii terifiante legate de sinuciderea de la stația  de metrou Crângași, care a avut loc înainte de Crăciun. Este vorba de o femeie de 36 de ani care și-a plănuit moartea, coborând pe șine înainte să se pună în fața trenului.

Femeia de 36 de ani care, în urmă cu două săptămâni, a ales să-și pună capăt zilelor la metrou își plănuise moartea.

„S-a asigurat că o să moară. A coborât pe șină, chiar la intrarea în tunel, unde s-a ascuns la întuneric, fiind ghemuită. Apoi s-a pus în fața trenului, fără nicio șansă de supraviețuire. Totul a fost premeditat, plănuit, nu un impuls de moment”, au precizat surse Metrorex în exclusivitate pentru Gândul.

Sursele Metrorex mai spun că incidentul șocant s-a întâmplat în câteva secunde. Practic, femeia a coborât pe șine cu câteva momente înainte ca trenul să intre în stație.

„Cum a coborât pe șină, imediat s-a și ghemuit, apoi a venit trenul care a strivit-o. Timpul de reacție a fost prea scurt pentru evitarea tragediei”, au mai precizat sursele Gândul.

Sistem anti-suicid la metrou, pe viitoarea secțiune M4

În ultima perioadă au loc tot mai des astfel de incidente, iar de mai mulți ani se vorbește despre montarea de porți și panouri anti-suicid la metroul bucureștean.

Viitoarea secțiune a Magistralei 4 va avea acest sistem.

„Pentru viitoarele peroane ale Magistralei 4 de metrou, secțiunea Gara de Nord – Gara Progresul, este prevăzut sistem de protecție cu uși la peron de tipul “Half-Height PSD”, cu grad ridicat de integritate cu sistemul de siguranța traficului.

Eforturile Metrorex vizează asigurarea siguranței și confortului călătorilor, în acest context ne străduim să implementăm cele mai bune soluții”, spune directorul general al Metrorex, Mariana Miclăuș, într-un mesaj transmis Profit.ro.

În 2022, Metrorex a implementat un proiect-pilot în stația Berceni, unde există și în prezent o poartă anti-sinucidere.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV „Trompetistul” lui Clotilde Armand a fost numit consilier la Achizițiile Publice, unde Ilie Bolojan a instalat-o recent pe Raluca Rogoz, la presiunea șefului USR, Dominic Fritz. Cine este Ionel Stoica și ce hram poartă actuala șefă ANAP
15:49
„Trompetistul” lui Clotilde Armand a fost numit consilier la Achizițiile Publice, unde Ilie Bolojan a instalat-o recent pe Raluca Rogoz, la presiunea șefului USR, Dominic Fritz. Cine este Ionel Stoica și ce hram poartă actuala șefă ANAP
EXCLUSIV Cum încearcă singurul asasin plătit din pușcăriile românești să scape de expulzare. Îl îngrozește gândul că va fi trimis înapoi în Republica Moldova
05:00
Cum încearcă singurul asasin plătit din pușcăriile românești să scape de expulzare. Îl îngrozește gândul că va fi trimis înapoi în Republica Moldova
EXCLUSIV Dezvăluiri cutremurătoare despre violatorul de băieți care lucra la Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr”. „Intra peste elevi la dușuri”
05:00, 28 Dec 2025
Dezvăluiri cutremurătoare despre violatorul de băieți care lucra la Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr”. „Intra peste elevi la dușuri”
EXCLUSIV DIICOT declanșează urmărirea penală in rem după perchezițiile la TINMAR, iar DNA intră pe fir în scandalul „ANRE vs. băieții deștepți din Energie”, după ce instanța a anulat o amendă de 100 milioane lei
20:00, 27 Dec 2025
DIICOT declanșează urmărirea penală in rem după perchezițiile la TINMAR, iar DNA intră pe fir în scandalul „ANRE vs. băieții deștepți din Energie”, după ce instanța a anulat o amendă de 100 milioane lei
EXCLUSIV Crima de Crăciun de la Turnu Măgurele, comisă după un ritual nemaiîntâlnit. Victima era mutilată și avea Biblia pe piept
05:00, 27 Dec 2025
Crima de Crăciun de la Turnu Măgurele, comisă după un ritual nemaiîntâlnit. Victima era mutilată și avea Biblia pe piept
EXCLUSIV Cum a ajuns fostul ginere al Elenei Merișoreanu să petreacă sărbătorile într-un penitenciar federal american
14:00, 26 Dec 2025
Cum a ajuns fostul ginere al Elenei Merișoreanu să petreacă sărbătorile într-un penitenciar federal american
Mediafax
O țară în care lucrează sute de mii de români discută creșterea vârstei de pensionare
Digi24
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către dictatorul de la Kremlin
Cancan.ro
S-a aflat acum! Ce alimente au consumat Antonella și Sara în Ajunul Crăciunului. Ar fi fost contaminate, potrivit specialiștilor. Poliția are deja 5 suspecți
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu arată impecabil în costum de baie, la 47 de ani. Imaginile de pe plaja din Maldive sunt spectaculoase
Adevarul
Raport cutremurător: zeci de soldați moldoveni bătuți crunt în cazarme, unii au ajuns la spital cu traumatisme grave și fracturi severe
Mediafax
Meteorologii ANM fac anunțul cu privire la primele zile din 2026. Temperaturi neobișnuite la început de an
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
Cancan.ro
Vlăduța Lupău a primit o nouă LOVITURĂ, după ce s-a aflat că numele ei apare într-un dosar penal internațional. Unde a fost de urgență luni, 29 decembrie
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Un tunner german a desenat viitoarea Dacia. Randările cu C-Neo care aprind discuțiile
Descopera.ro
Este bine sau rău ca elevii să aibă teme de vacanță?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Nevastă-mea s-a tâmpit… Ștrulă: – De ce?
Descopera.ro
Trump este singurul care îl poate obliga pe Putin să facă pace, transmite șeful NATO
SCANDAL Grupare infracțională în Parlamentul Ucrainei. Procurorii acuză mai mulți deputați de „mită contra voturi”. La ce sumă a ajuns un „vot corupt” în Kiev
23:41
Grupare infracțională în Parlamentul Ucrainei. Procurorii acuză mai mulți deputați de „mită contra voturi”. La ce sumă a ajuns un „vot corupt” în Kiev
ULTIMA ORĂ Vântul din Cluj i-a obligat pe piloţi să recurgă la manevre extreme. „Crabbing” executat pe rafale de până la 31 de noduri
22:02
Vântul din Cluj i-a obligat pe piloţi să recurgă la manevre extreme. „Crabbing” executat pe rafale de până la 31 de noduri
MARIUS TUCĂ SHOW Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – marți, 30 decembrie, de la ora 20:00
22:00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – marți, 30 decembrie, de la ora 20:00
ULTIMA ORĂ Administrația Națională „Apele Române” a reluat accesul informatic, în urma atacului cibernetic. S-au refăcut conturile de utilizator
21:44
Administrația Națională „Apele Române” a reluat accesul informatic, în urma atacului cibernetic. S-au refăcut conturile de utilizator
POLITICĂ Ilie Bolojan merge marţi la Baza Aeriană 71 Câmpia Turzii. Va fi însoţit de omologul său din Regatul Ţărilor de Jos
21:32
Ilie Bolojan merge marţi la Baza Aeriană 71 Câmpia Turzii. Va fi însoţit de omologul său din Regatul Ţărilor de Jos
ACTUALITATE Gigi Becali e bun creştin şi peste hotare. A cheltuit miloane bune ca să ridice mănăstiri în Africa şi a fost recompensat cu două mesaje de mulţumire
21:21
Gigi Becali e bun creştin şi peste hotare. A cheltuit miloane bune ca să ridice mănăstiri în Africa şi a fost recompensat cu două mesaje de mulţumire

Cele mai noi