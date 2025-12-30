Surse din cadrul Metrorex au dezvăluit pentru Gândul detalii terifiante legate de sinuciderea de la stația de metrou Crângași, care a avut loc înainte de Crăciun. Este vorba de o femeie de 36 de ani care și-a plănuit moartea, coborând pe șine înainte să se pună în fața trenului.

Femeia de 36 de ani care, în urmă cu două săptămâni, a ales să-și pună capăt zilelor la metrou își plănuise moartea.

„S-a asigurat că o să moară. A coborât pe șină, chiar la intrarea în tunel, unde s-a ascuns la întuneric, fiind ghemuită. Apoi s-a pus în fața trenului, fără nicio șansă de supraviețuire. Totul a fost premeditat, plănuit, nu un impuls de moment”, au precizat surse Metrorex în exclusivitate pentru Gândul.

Sursele Metrorex mai spun că incidentul șocant s-a întâmplat în câteva secunde. Practic, femeia a coborât pe șine cu câteva momente înainte ca trenul să intre în stație.

„Cum a coborât pe șină, imediat s-a și ghemuit, apoi a venit trenul care a strivit-o. Timpul de reacție a fost prea scurt pentru evitarea tragediei”, au mai precizat sursele Gândul.

Sistem anti-suicid la metrou, pe viitoarea secțiune M4

În ultima perioadă au loc tot mai des astfel de incidente, iar de mai mulți ani se vorbește despre montarea de porți și panouri anti-suicid la metroul bucureștean.

Viitoarea secțiune a Magistralei 4 va avea acest sistem.

„Pentru viitoarele peroane ale Magistralei 4 de metrou, secțiunea Gara de Nord – Gara Progresul, este prevăzut sistem de protecție cu uși la peron de tipul “Half-Height PSD”, cu grad ridicat de integritate cu sistemul de siguranța traficului. Eforturile Metrorex vizează asigurarea siguranței și confortului călătorilor, în acest context ne străduim să implementăm cele mai bune soluții”, spune directorul general al Metrorex, Mariana Miclăuș, într-un mesaj transmis Profit.ro.

În 2022, Metrorex a implementat un proiect-pilot în stația Berceni, unde există și în prezent o poartă anti-sinucidere.

