Apar zvonuri despre un posibil divorț dintre Ileana Sterp și soțul ei. Cum a răspuns sora lui Culiță după ce s-a mutat de acasă

Sunt tot mai multe zvonuri despre o posibilă despărțire dintre Ileana Sterp și soțul ei, Daniel Aloman. Ei nu au mai fost văzuți împreună prea des, iar unii au pus acest lucru pe seama unei separări. Ileana și-a făcut curaj și a vorbit pentru prima dată despre situație și a făcut și primele declarații despre divorț, relatează Cancan.

În anul 2019, Ileana Sterp s-a căsătorit cu Daniel Aloman, iar împreună au doi copii. De o vreme, cei doi nu au mai fost văzuți atât de des împreună, iar asta a alimentat imediat zvonurile despre un posibil divorț. Cel mai recent lucru făcut de Ileana, care a dat de înțeles că a avut loc o separare a fost că a părăsit penthouse-ul pe care îl cumpărase în Sebeș și s-a mutat înapoi în satul ei natal.

Ileana Sterp a făcut primele declarații despre divorț

„Ne-am mutat la țară ca să fiu mai aproape de familia mea. Soțul meu oricum era plecat mereu, cu serviciul. În Sebeș, o aveam pe soacra mea, cu care mă înțeleg foarte bine și mă ajuta, dar aici, la țară, o am pe mama aproape, care stă lângă mine, și pe frații mei.

M-am întors în locul natal, unde mă simt foarte bine și asta contează cel mai mult. Casa nu am făcut-o cu scopul să ne mutăm în ea, voiam să facem un punct gastronomic aici, însă planurile s-au schimbat”, a explicat Ileana Sterp, pentru sursa citată.

După ce a explicat de ce a vrut să se mute la țară, Ileana a vorbit și despre un posibil divorț dintre ea și soțul ei. Ea a negat și a spus că nu a fost niciodată vorba despre așa ceva.

„Nu m-am despărțit de soțul meu. Suntem în continuare o familie. El vine doar în weekend acasă, pentru că așa este job-ul lui, este mai mult în deplasare. Într-adevăr, am avut niște momente mai grele, dar nici vorbă despre divorț”, a mai spus Ileana Sterp.

Recomandările autorului: