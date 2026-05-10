O deputată a partidului Tisza a depus jurământul, în limba română, în plenul Parlamentului de la Budapesta. Moment istoric de la Iuliu Maniu încoace

Dr. Gurzó Mária, deputată a partidului Tisza, reprezentantă a comunității românești din Ungaria, a depus jurământul, în limba română, în plenul Parlamentului de la Budapesta. În urma evenimentului, Csoma Botond, liderul deputaților UDMR, a reacționat, precizând că deputata „a fost aplaudată, nu huiduită”. Este un moment istoric de la Iuliu Maniu încoace. Momentul depunerii jurământului poate fi urmărit mai sus.

„Mária Magdalena Doctor Gurzó, jur să fiu fidelă Ungariei și legii sale fundamentale, să respect și să fac să fie respectate actele normative ale acesteia. Îmi vor exersa funcția de deputat în Adunarea Națională în folosul națiunii maghiare. Așa să mă ajute Dumnezeu”, a spus deputata partidului Tisza, în plenul Parlamentului de la Budapesta.

Reacția liderului deputaților UDMR, Csoma Botond

Csoma Botond, liderul deputaților UDMR, a reacționat la gestul deputatei, spunând că aceasta a fost „aplaudată” și nu „huiduită” pentru că a vorbit în limba română. Parlamentarul UDMR a profitat de acest moment pentru a critica ceea ce consideră a fi un dublu standard practicat de politicienii naționaliști din România, susținând că reacția acestora ar fi cu totul diferită dacă un parlamentar maghiar ar recurge la un gest similar la București.

„O deputată din Ungaria a depus jurământul în limba sa maternă și a fost aplaudată pentru asta, nu huiduită”, a transmis Csoma Botond. El își imaginează „cum s-ar umfla în pene șovinii”, dacă gestul ar fi fost făcut în Parlamentul României, dar în limba maghiară. Csoma Botond l-a criticat dur pe deputatul AUR Dan Tanasă, pe care l-a numit „șovin”, amintind și de conflictul recent dintre UDMR și AUR, după ce George Simion i-a invitat pe etnicii maghiari să se alăture partidului.

Csoma Botond. Foto: Mediafax

În postarea de pe Facebook se face referire și la un moment care a avut loc în urmă cu 116 ani, când Iuliu Maniu a vorbit, în limba română, de la tribuna Parlamentului de la Budapesta. El fusese ales deputat al românilor între 1906 și 1916. Scopul a fost pentru a atrage atenția asupra nedreptăților făcute nației. El zicea atunci: „Eu nu sunt maghiar”.

Sursă foto & video: Facebook; Mediafax Foto; Shutterstock

