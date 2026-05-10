Prima pagină » Emisiuni » Cum comunicăm în cuplu fără să ne certăm. Teodora Mețiu: „Nu te apuca să iei în discuție ieri, alaltăieri, poimâine, mâine”

Cum comunicăm în cuplu fără să ne certăm. Teodora Mețiu: „Nu te apuca să iei în discuție ieri, alaltăieri, poimâine, mâine”

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Expertul în comunicare Teodora Mețiu a descifrat codul secret al cuvintelor în cel mai nou episod al podcastului „Altceva cu Adrian Artene”. Sâmbătă, 9 mai 2026, începând cu ora 19:00, comunitatea ”Altceva” a fost invitată să pășească într-un univers în care cuvintele capătă o putere fantastică. Întâlnirea dintre jurnalistul Adrian Artene și Teodora Mețiu a reprezentat o călătorie profundă în descoperirea unui limbaj ascuns, cel al vocii și al cuvintelor, de care suntem arareori conștienți, dar care ne guvernează întreaga existență.

Cum comunicăm în cuplu fără să ne certăm

„Dar, apropo de „niciodată”, că poate se întreabă oamenii că n-aș vrea să-i lăsăm așa fără soluție. Știți, s-ar putea ca unele doamne sau domni care se uită acum să spună: „Domnule, al meu chiar niciodată nu duce gunoiul, de când îl știu, de 20 de ani, n-a făcut treaba asta.”

Ok, cum să-i comunic? Păi comunică-i așa: raportează-te tot timpul la ziua de astăzi. În toate certurile pe care le aveți acasă, nu te apuca să iei în discuție ieri, alaltăieri, poimâine, mâine, răspoimâine. Vorbim despre azi. Da, iubirea mea, azi n-ai dus gunoiul și acum facem testul. Tu niciodată nu duci gunoiul. Azi n-ai dus gunoiul.

Unde e mai aprig conflictul, o să spună doamna: „Păi da, dar nici mâine n-o să-l ducă.” Nu-i problemă. Mâine o să spui iar: „Azi n-ai dus gunoiul.” Ce crezi că o să se întâmple?

Păi ăsta o să audă încontinuu „azi n-ai dus gunoiul, azi n-ai dus gunoiul, azi n-ai dus gunoiul”. Nu-și dă seama că e un pic cam… nu găsesc acum cuvântul… neimplicat în familie. Dar tu faci rost de o schimbare dacă știi să comunici corect. Pe când dacă dai sentința „ce bine ai spus tu? Dacă dai sentința, o mănânci bucată cu bucată. Mă, am sentința, fac pușcărie, da, nici treaba aia n-o mai fac vreodată.”

Adică, gândindu-ne la „niciodată nu ai adus gunoiul”, ajungem la „tu nu mi-ai fost mie util, nu mi-ai fost mie de ajutor”. Bravo! Și atunci ne putem gândi la alte lucruri. Dar totuși mi-a fost vreodată de ajutor? N-a dus gunoiul, dar el de fiecare dată face cumpărăturile. Deci n-aș putea să reduc acest „niciodată n-ai dus gunoiul” la „niciodată nu mi-ai fost de ajutor”, pentru că mi-a fost. Uite, el totuși face cumpărăturile.

Ia-ți doar ce-ți face plăcere să faci. Adică asta e recomandarea mea: împărțiți ce vă place și dacă rămân niște lucruri care nu plac nici unuia, dacă ai bani, poate externalizezi, dacă nu, faceți cu schimbul, cu rândul. Dar e foarte important, pentru că aici cred că greșim.

În îndrăgosteală – care e o replică falsă a iubirii – dai o treabă frumoasă și toată lumea vrea să trăiască. Îndrăgosteala nu ne pune față în față cu conviețuirea asta, iar în conviețuire ne ducem pe amândoi în aceeași casă și apoi ne trezim în haosul ăsta în care „tu niciodată nu faci ce trebuie”, în care „eu nimic din ce fac nu știu ce”. Și zicem după șapte luni că „mulți pică testul după îndrăgosteală, nu ne-am potrivit, ne-am despărțit”.

Nu, nu era vorba despre asta. În îndrăgosteala voastră avea foarte multe șanse să devină iubire, dar conviețuirea voastră nu a fost bine organizată și a părut că ce nu se înțelegea în conviețuire era de fapt lipsă de iubire. Nu era. Pe mine asta mă doare. Deci eu mor, Adrian, când văd în jurul meu oameni care se despart, eu fiindcă se înnebunesc să vadă cum dai cu piciorul la iubire, pentru că nu știi, nu reușești să te înțelegi cu omul pe care-l iubești. Iubirea ar trebui să te facă disponibil să înțelegi”, spune Teodora Mețiu la „Altceva”.

Ediția integrală aici

Recomandarea video

Citește și

EMISIUNI Mama jandarmului împușcat mortal de către un superior: „Am înțeles că nu avea un comportament adecvat, dar cineva l-ar fi facilitat în structură”
12:30
Mama jandarmului împușcat mortal de către un superior: „Am înțeles că nu avea un comportament adecvat, dar cineva l-ar fi facilitat în structură”
ACTUALITATE Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate înaintea procesului: „Copilul meu putea fi copilul lor”
12:00
Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate înaintea procesului: „Copilul meu putea fi copilul lor”
EMISIUNI Mama jandarmului ucis în poligon, momentul aflării cumplitei vești: „Am fost sunată, am crezut că e o glumă. Nu așa se anunță o știre despre un deces”
11:30
Mama jandarmului ucis în poligon, momentul aflării cumplitei vești: „Am fost sunată, am crezut că e o glumă. Nu așa se anunță o știre despre un deces”
ACTUALITATE Iozefina Arnăut, despre ultimele ore ale fiului său ucis în poligon: „Comandantul a vrut să mai facă o tragere”
11:00
Iozefina Arnăut, despre ultimele ore ale fiului său ucis în poligon: „Comandantul a vrut să mai facă o tragere”
PODCAST ALTCEVA Cuvintele magice de la baza armoniei. Teodora Mețiu: Nu există om care să n-aibă dreptate, măcar într-un punct
09:00
Cuvintele magice de la baza armoniei. Teodora Mețiu: Nu există om care să n-aibă dreptate, măcar într-un punct
EMISIUNI Marius Tucă Show începe luni, 11 mai, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00
Marius Tucă Show începe luni, 11 mai, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
Mediafax
Haos meteo în România! Grindină, vijelii și ploi torențiale până joi
Digi24
„L-am forțat puțin”. Zelenski anunță că Putin e dispus să înceapă negocierile reale cu Ucraina pentru a termina războiul
Cancan.ro
Săndel Bălan, prima reacție după ce NU a fost invitat la nunta Andreei cu Victor Cornea. De unde a pornit TOT scandalul cu fiica lui, de fapt
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
Adevarul
Ce aduce pentru buzunarul cetățeanului de rând aderarea României la OCDE. „Sunt multe nuanțe cu mai multe culori”
Mediafax
Schimbare istorică la Fed, summit exploziv la Beijing: o săptămână de foc pentru piețe
Click
Așa nu ai mai văzut-o pe Andreea Tonciu! Ținuta purtată în mall a atras privirile celor din jur: „Noua modă pe 2027”
Digi24
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu
Cancan.ro
Rezultatele necropsiei lui Alice, eleva de 18 ani ucisă la ferma unde făcea practică. Detalii CUTREMURĂTOARE
Ce se întâmplă doctore
Gestul neașteptat făcut de Andreea Ibacka după ce s-a zvonit că a divorțat de Cabral! A confirmat indirect
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Prins de radar cu 81 km/h în localitate? Acest indicator rutier te poate scăpa de amendă sau te lasă 3 luni fără permis
Descopera.ro
Telescopul Spațial James Webb a descoperit o galaxie bizară!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
10 lucruri despre corpul uman pe care știința nu le poate explica
INEDIT Emmanuel Macron a alergat alături de Eliud Kipchoge pe străzile din Nairobi. Imaginile surprinse din timpul vizitei oficiale în Kenya
13:18
Emmanuel Macron a alergat alături de Eliud Kipchoge pe străzile din Nairobi. Imaginile surprinse din timpul vizitei oficiale în Kenya
CONTROVERSĂ Declarație surprinzătoare a lui Benjamin Netanyahu: „În Iran numesc străzi după mine. Mă numesc „Bibi joon”, iubitul Bibi“
13:13
Declarație surprinzătoare a lui Benjamin Netanyahu: „În Iran numesc străzi după mine. Mă numesc „Bibi joon”, iubitul Bibi“
EMISIUNI EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. “Europa, venim!”. Adevărul despre schimbarea emblemei pe care fanii nu o vor
13:06
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. “Europa, venim!”. Adevărul despre schimbarea emblemei pe care fanii nu o vor
INFRASTRUCTURĂ Lucrările de refacere a Planşeului Unirii au depășit pragul de 60%. Primul tronson a fost finalizat
12:42
Lucrările de refacere a Planşeului Unirii au depășit pragul de 60%. Primul tronson a fost finalizat
SĂNĂTATE Ce măsuri preventive împotriva hantavirusului ia România. Adrian Marinescu: „Nu există un risc real, dar este bine să avem o reacție rapidă”
12:40
Ce măsuri preventive împotriva hantavirusului ia România. Adrian Marinescu: „Nu există un risc real, dar este bine să avem o reacție rapidă”
REACȚIE PNL somează PSD să spună ce „soluție” are după moțiune: „Criza politică menținută artificial costă România”
12:35
PNL somează PSD să spună ce „soluție” are după moțiune: „Criza politică menținută artificial costă România”

Cele mai noi

Trimite acest link pe