Cum comunicăm în cuplu fără să ne certăm. Teodora Mețiu: „Nu te apuca să iei în discuție ieri, alaltăieri, poimâine, mâine”

Expertul în comunicare Teodora Mețiu a descifrat codul secret al cuvintelor în cel mai nou episod al podcastului „Altceva cu Adrian Artene”. Sâmbătă, 9 mai 2026, începând cu ora 19:00, comunitatea ”Altceva” a fost invitată să pășească într-un univers în care cuvintele capătă o putere fantastică. Întâlnirea dintre jurnalistul Adrian Artene și Teodora Mețiu a reprezentat o călătorie profundă în descoperirea unui limbaj ascuns, cel al vocii și al cuvintelor, de care suntem arareori conștienți, dar care ne guvernează întreaga existență.

Cum comunicăm în cuplu fără să ne certăm

„Dar, apropo de „niciodată”, că poate se întreabă oamenii că n-aș vrea să-i lăsăm așa fără soluție. Știți, s-ar putea ca unele doamne sau domni care se uită acum să spună: „Domnule, al meu chiar niciodată nu duce gunoiul, de când îl știu, de 20 de ani, n-a făcut treaba asta.”

Ok, cum să-i comunic? Păi comunică-i așa: raportează-te tot timpul la ziua de astăzi. În toate certurile pe care le aveți acasă, nu te apuca să iei în discuție ieri, alaltăieri, poimâine, mâine, răspoimâine. Vorbim despre azi. Da, iubirea mea, azi n-ai dus gunoiul și acum facem testul. Tu niciodată nu duci gunoiul. Azi n-ai dus gunoiul.

Unde e mai aprig conflictul, o să spună doamna: „Păi da, dar nici mâine n-o să-l ducă.” Nu-i problemă. Mâine o să spui iar: „Azi n-ai dus gunoiul.” Ce crezi că o să se întâmple?

Păi ăsta o să audă încontinuu „azi n-ai dus gunoiul, azi n-ai dus gunoiul, azi n-ai dus gunoiul”. Nu-și dă seama că e un pic cam… nu găsesc acum cuvântul… neimplicat în familie. Dar tu faci rost de o schimbare dacă știi să comunici corect. Pe când dacă dai sentința „ce bine ai spus tu? Dacă dai sentința, o mănânci bucată cu bucată. Mă, am sentința, fac pușcărie, da, nici treaba aia n-o mai fac vreodată.”

Adică, gândindu-ne la „niciodată nu ai adus gunoiul”, ajungem la „tu nu mi-ai fost mie util, nu mi-ai fost mie de ajutor”. Bravo! Și atunci ne putem gândi la alte lucruri. Dar totuși mi-a fost vreodată de ajutor? N-a dus gunoiul, dar el de fiecare dată face cumpărăturile. Deci n-aș putea să reduc acest „niciodată n-ai dus gunoiul” la „niciodată nu mi-ai fost de ajutor”, pentru că mi-a fost. Uite, el totuși face cumpărăturile.

Ia-ți doar ce-ți face plăcere să faci. Adică asta e recomandarea mea: împărțiți ce vă place și dacă rămân niște lucruri care nu plac nici unuia, dacă ai bani, poate externalizezi, dacă nu, faceți cu schimbul, cu rândul. Dar e foarte important, pentru că aici cred că greșim.

În îndrăgosteală – care e o replică falsă a iubirii – dai o treabă frumoasă și toată lumea vrea să trăiască. Îndrăgosteala nu ne pune față în față cu conviețuirea asta, iar în conviețuire ne ducem pe amândoi în aceeași casă și apoi ne trezim în haosul ăsta în care „tu niciodată nu faci ce trebuie”, în care „eu nimic din ce fac nu știu ce”. Și zicem după șapte luni că „mulți pică testul după îndrăgosteală, nu ne-am potrivit, ne-am despărțit”.

Nu, nu era vorba despre asta. În îndrăgosteala voastră avea foarte multe șanse să devină iubire, dar conviețuirea voastră nu a fost bine organizată și a părut că ce nu se înțelegea în conviețuire era de fapt lipsă de iubire. Nu era. Pe mine asta mă doare. Deci eu mor, Adrian, când văd în jurul meu oameni care se despart, eu fiindcă se înnebunesc să vadă cum dai cu piciorul la iubire, pentru că nu știi, nu reușești să te înțelegi cu omul pe care-l iubești. Iubirea ar trebui să te facă disponibil să înțelegi”, spune Teodora Mețiu la „Altceva”.

