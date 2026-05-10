Crin Antonescu, dezvăluiri despre „jocul dublu” din PNL: „Nu cred în povestea cu opoziția”

Crin Antonescu, fostul președinte la PNL, a susținut că miza reală a negocierilor privind desemnarea viitorului premier nu este eventuala trecere în opoziție, ci păstrarea controlului asupra puterii de către gruparea condusă de Ilie Bolojan. El i-a acuzat pe susținătorii premierului demis că ar încearca să pună presiune pe președintele Nicușor Dan pentru a influența marile decizii politice și economice.

Crin Antonescu a declarat duminică seară, la Antena 3 CNN, că tabăra lui Ilie Bolojan ar urmări păstrarea influenței la putere în negocierile pentru desemnarea premierului. De altfel, a acuzat că președintele Nicușor Dan ar fi împins într-un rol de „monarh constituțional”, lipsit de putere reală de decizie.

„Vor să pună o presiune maximă asupra lui Nicușor Dan, până acolo încât să și-l dorească un fel de monarh constituțional – să desfacă șampanie la ocazii, iar toate deciziile, marile contracte, marile decizii de politică economică să le aparțină în exclusivitate”, a declarat Crin Antonescu, duminică, la Antena3 CNN.

„Eu cred că domnul Bolojan are treburi de făcut la putere”

Fostul lider liberal s-a declarat sceptic față de afirmațiile susținătorilor lui Ilie Bolojan privind o eventuală trecere în opoziție, pe care le consideră o strategie de negociere. De altfel, Crin Antonescu a detaliat și scenariul pe care îl atribuie susținătorilor lui Bolojan, potrivit căruia ar fi vizată revenirea la varianta preferată. Și anume, desemnarea lui Sorin Grindeanu în poziția de premier al țării, însă cu condiția să nu se formeze un guvern cu partidul AUR, urmată de eșecul formării unei majorități parlamentare, căderea guvernului și reluarea propunerii lui Bolojan.

„Eu sunt convins că domnul Bolojan și susținătorii săi știu foarte bine că le este necesar să rămână la putere. Toată parada asta – mergem în opoziție, facem opoziție – nu, nu, nu. Eu nu cred în ea. Eu cred că domnul Bolojan are treburi de făcut la putere. El este un om care în toată cariera politică a fost la putere. (…) Dacă partidul se duce în acea direcție, va lua alegătorii USR-ului, va împărți cu USR-ul, iar oameni ca mine, câți mai erau alegători ai PNL-ului, vom căuta altceva”, a adăugat Antonescu.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Mediafax Foto