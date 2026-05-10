Ciprian Ciucu: Calculele trebuie să fie la Cotroceni, la Nicușor Dan și la Grindeanu, care au dărâmat acest guvern
Ciprian Ciucu, Primarul Capitalei și prim-vicepreședintele PNL, a susținut că responsabilitatea formării unui nou guvern revine celor care au provocat criza politică din România, prin dărâmarea Guvernului Bolojan, precum și lui Nicușor Dan. De asemenea, el a mai menționat că facțiunea politică din care face parte „nu are calcule” pentru o guvernare ulterioară.

„Nu noi am adus țara în situația de a nu fi guvernată de un guvern cu putere depline. Noi nu avem calcule. În acest moment calculele trebuie să fie la Cotroceni, la Nicușor Dan și la Grindeanu, care au dărâmat acest guvern. Ei doi trebuie să se întâlnească în primul rând, să-i ofere domnul Nicușor Dan lui Sorin Grindeanu opțiunea de a forma guvernul. Pentru că au picat un guvern votat, care funcționa în baza unui protocol, care a fost parafat la Cotroceni.

Și cei doi sunt principali actori în acest moment la care trebuie să căutăm soluții. În primul rând, Nicușor Dan este președintele României și mediază foarte bine, este excelent, face acest lucru. Sorin Grindeanu, artizanul puciului prin care au dărâmat guvernul”, a declarat Ciprian Ciucu, duminică seara, la Digi24.

„Noi așteptăm ca PSD să-și asume guvernarea”

De altfel, Primarul Capitalei a mai menționat faptul că liberalii se așteaptă ca „PSD să-și asume guvernarea”.

„Nu știu și noi nu ne facem calcule în acest sens. Noi așteptăm ca PSD să-și asume guvernarea, ca Nicușor Dan, președintele României, să ceară PSD să-și asume guvernarea. (…) Este gestul corect, imediat după ce dai jos un guvern, să-ți asumi guvernarea”, a mai precizat Ciprian Ciucu.

Primarul Capitalei discutase și despre un scenariu legat de un guvern de tranzit, până la rotativa din 2027. De asemenea, el a susținut că există 4 rezoluții ale PNL.

„Avem patru rezoluții ale PNL: două înainte de dărâmarea guvernului, care au spus foarte clar dacă veți dărâma guvernul, noi nu mai facem coaliție cu PSD, și mai avem încă două voturi similare după ce au dărâmat guvernul”, a explicat el.

